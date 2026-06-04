安藤優子、夜の食事会で“上下ユニクロ” シャツ＆Iラインスカートにアクセ合わせ大人な雰囲気
キャスターでジャーナリストの安藤優子（67）が4日、自身のインスタグラムを更新。ワインを楽しんだ食事会でのユニクロコーデを紹介した。
【写真】オシャレな雰囲気でワインを楽しむ安藤優子の“ユニクロ”コーデ
投稿で全身コーデや食事のショットを公開。「一昨日大草直子さんとワイン会食」と紹介し、「とっても美味しい隠れ家的なバールにて。たくさん食べて､飲んで､おしゃべりして。最高の時間でした！」と振り返った。
また「私のコーディネートは、オールブラック､サラテロの半袖シャツとＩラインマキシスカート。直子さんが可愛い！ステキといっぱい褒めてくれました（笑）」と、ファッションエディターでスタイリストでもある大草直子氏からの言葉に喜んだ。
続けて「シャツとスカートは#uniqlo です！」「シャツの素材感が今の季節にピッタリなのと、スカートはストレッチ素材でウエストがゴム､でもしっかりポケット付きです」とし、アクセサリーやサンダルのブランドについても説明した。
この投稿に「ブラックコーデ大好きです」「ユニクロを上手く着こなしてて、さすが、体型維持でトレーニングなさってるだけありますね！！」などのコメントが寄せられた。
【写真】オシャレな雰囲気でワインを楽しむ安藤優子の“ユニクロ”コーデ
投稿で全身コーデや食事のショットを公開。「一昨日大草直子さんとワイン会食」と紹介し、「とっても美味しい隠れ家的なバールにて。たくさん食べて､飲んで､おしゃべりして。最高の時間でした！」と振り返った。
また「私のコーディネートは、オールブラック､サラテロの半袖シャツとＩラインマキシスカート。直子さんが可愛い！ステキといっぱい褒めてくれました（笑）」と、ファッションエディターでスタイリストでもある大草直子氏からの言葉に喜んだ。
この投稿に「ブラックコーデ大好きです」「ユニクロを上手く着こなしてて、さすが、体型維持でトレーニングなさってるだけありますね！！」などのコメントが寄せられた。