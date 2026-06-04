フィギュアスケート五輪メダリストの宇野昌磨と元世界ジュニア女王の本田真凜が、アイスダンスで現役復帰し、五輪を目指すことを発表した。2人は「しょまりん」と呼ばれ、早くもファンの間では五輪への出場と活躍が期待されている。

ビッグプロジェクトを発表した宇野と本田だが、2022年に交際中であることを公表済み。仲の良い様子をSNSなどで頻繁に公開し、結婚も間近だと言われているスケート界のビッグカップルだ。そんな2人が現役復帰することで、テレビ各局も大きな注目を寄せているという。

「現在、ミラノ・コルティナ五輪ペア金メダルを獲得して現役引退した『りくりゅう』ペアが、国民的な人気を得ています。ただ、2人は指導者に転身するための勉強や資格取得をしなければいけなく、あまりテレビ出演は積極的に行っていません。そんな中、すでにカップルであることを明かして、これまで一緒に番組出演したこともある『しょまりん』は、テレビ関係者からすれば扱いやすいペアです。宇野さんも本田さんも人気がありますし、いまから民放各局が囲い込もうと動き始めています」（民放関係者）

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本格的な始動前から注目されている「しょまりん」ペアだが、獲得合戦で一歩リードしているのがフジテレビだと言われている。

宇野と本田は、2024年に同局で放送した「ネプリーグSP」にそろって出演し、バラエティー番組で初共演を果たした。また、「すぽると！」にも2人で生出演し、宇野はフジテレビ系フィギュアスケート中継のスペシャルアンバサダーを務めたこともある。何かと関係性が深いフジテレビが、「しょまりん」利権をガッチリとつかみそうだと、テレビ関係者が解説する。

「フジは、フィギュア中継に昔から力を入れていますし、選手だけでなく競技関係者とも良好な関係です。宇野も仕事で付き合いがあるスタッフがいますし、『しょまりん』としての仕事は、フジを最優先しそうです。フジとしても、五輪を目指す2人の密着番組などを計画しているようです」

果たして、「しょまりん」は人気実力ともに、「りくりゅう」を超えることがデキるのか。今後の展開に注目したい。