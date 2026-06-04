◇ナ・リーグ ドジャース−ダイヤモンドバックス（2026年6月3日 フェニックス）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が3日（日本時間4日）、敵地でのダイヤモンドバックス戦に「1番・投手兼DH」で先発出場。投げては6回2安打無失点の好投、打っても4試合連続マルチ安打をマークし、米記者も称賛した。

投手・大谷は6回2安打無失点。6回は1死から四球と安打で一、二塁のピンチを招いたが、キャロルを初球の低め直球で注文通りのニゴロ併殺。右拳を強く握りしめて雄叫びをあげた。規定投球回にはわずか1イニング届かなかったものの防御率は0・82から0・74に良化した。

打者・大谷は初回の第1打席で二塁への内野安打を放って7試合連続安打をマーク。3回の第2打席は四球で出塁すると、次打者・パヘスの二塁打で三進すると、3番・フリーマンの適時打で生還した。

4回1死二塁の第3打席も四球を選んで出塁すると、6回1死一塁の第4打席は右前打を放ち、4試合連続マルチ安打をマーク。7回2死一、三塁の第5打席は空振り三振だった。

投打で活躍し、「USAトゥデイ紙」の名物記者ボブ・ナイチンゲール氏は、自身のX（旧ツイッター）で、6回の第4打席を終えた時点で4打席全出塁、5回1安打無失点という内容から「もう今のうちに、MVPのトロフィーに名前を彫り始めてもいいくらいの活躍」と称えた。

FOXスポーツのアナリストで“大谷マニア”として知られるベン・バーランダー氏も自身のX（旧ツイッター）で「彼は史上最高のアスリートであり、しかも今まさに全盛期を謳歌している」と称賛した。