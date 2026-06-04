奪い合いになりそう！500円とは思えない機能性♡インテリアにもなる100均ミニ家電

ダイソーの電気小物売り場で見つけた『ブロック型デジタルタイマー時計』は、500円とは思えないクオリティの高さが魅力。大きく見やすい表示と押しやすいボタンで操作性◎手のひらサイズでデスクや枕元にも置きやすく、インテリアとしても優秀なアイテムです。これは即完売になりそうな予感…詳しく見ていきましょう！

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商品情報

商品名：ブロック型デジタルタイマー時計

価格：￥550（税込）

サイズ（約）：6cm×6.5cm×6cm

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480711867

これは奪い合いになる予感…！ダイソーのミニ家電がスゴイんです

ダイソー電気小物売り場で見つけた『ブロック型デジタルタイマー時計』は、￥550（税込）という価格ながら、機能性とデザイン性を両立しているミニ家電。

サイズは手のひらに収まるコンパクト設計で、デスクの上や枕元にも置きやすいのが魅力。ブロックの形が可愛らしく、ちょっとしたインテリアアイテムとしても活躍してくれます。

時計を使用する際は、下部にある電池蓋を取り外し、別売りの単4形乾電池を2本セットします。

500円とは思えないクオリティ！ダイソーの『ブロック型デジタルタイマー時計』

ブロックの凸の部分は、それぞれボタンになっています。左上がUPボタン、右上がDOWNボタン、左下がMODEボタン、右下がPLAY／PAUSEボタンです。

ボタンが大きめに設計されているため、操作性が良いのも魅力。毎日の目覚まし設定や時間調整もストレスなく行えるのは嬉しいポイントです。

時刻は大きく表示されるため、時間がひと目で確認できるのが◎シンプルなデジタル表示がくっきりしているので、実用性も申し分ありません。

時計表示は12／24Hで切り替えが可能。平均時差は±60秒です。

機能面も充実しています。こちらはアラーム時刻表示画面。アラームは約1分でオートストップします。

スヌーズ機能もあり、スヌーズの間隔時間は約5分です。

他にもタイマー機能があります。左下にストップウォッチのような絵文字が出ている状態がカウントアップ画面です。最大で99時間59分59秒までカウントアップできます。

ちなみに、砂時計のような絵文字が出ている状態がカウントダウン画面です。最大で99時間59分59秒まで1秒単位で設定できます。

今回はダイソーの『ブロック型デジタルタイマー時計』をご紹介しました。

実用性・デザイン性・価格のバランスがとれたダイソーのデジタル時計。見つけたら即買いレベルの完成度なので、気になった方はぜひチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年5月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。