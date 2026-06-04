発想力に脱帽！手のひらに収まるサイズにたためる！ありそうでなかった100均帽子
商品情報
商品名：通気サファリハット（コンパクトタイプ、冷感付き）
価格：￥550（税込）
サイズ（約）：頭周り 58cm
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4550480950822
長時間の外出やレジャーシーンでも大活躍！
これからの季節に欠かせない、紫外線対策にもってこいの帽子ですが、持ち運びに困った経験はありませんか？
そんな悩みを解決してくれる、便利なアイテムをダイソーで発見しました。それがこの『通気サファリハット（コンパクトタイプ、冷感付き）』です。
一見するとシンプルなサファリハットですが、実際に手に取ってみると驚くほど軽量。
かぶっていても重さをほとんど感じず、まるで帽子を身に着けていないかのような快適な着用感です。
さらに注目したいのが通気性の良さ。生地をよく見ると細かな穴が開いた構造になっており、熱がこもりにくい工夫がされています。
目元にもしっかり影を落としてくれて、汗をかいても洗えるのが◎
気温の高い日や日差しの強い季節は、帽子の中が蒸れて不快になりがちですが、この帽子なら快適に過ごせそうです。
手のひらに収まる！ダイソーの『通気サファリハット（コンパクトタイプ、冷感付き）』
そして最大の魅力は、なんといってもコンパクトに収納できること。帽子の内側には、メッシュ素材の収納袋が縫い付けられているんです。
折りたたみ方は、まず帽子をひっくり返して半分にたたみ、さらにもう一度半分にたたみます。
次に真ん中にある袋部分をつかんでひっくり返し、帽子のつばを袋の中に収納します。
収納部分は面ファスナーでしっかり固定できるため、バッグの中で広がってしまう心配もありません。
細部まで使いやすさが考えられているのは、さすがダイソーと感じるポイントです。
今回はダイソーの『通気サファリハット（コンパクトタイプ、冷感付き）』をご紹介しました。
気になった方はぜひ、ダイソーの季節もの売り場をチェックしてみてください！
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年6月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。