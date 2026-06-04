発想力に脱帽！手のひらに収まるサイズにたためる！ありそうでなかった100均帽子

暑い季節のお出かけに便利な、ダイソーの折りたたみ式サファリハットをご紹介。軽量で通気性に優れ、長時間かぶっても快適。さらに、帽子の内側に付いたメッシュ袋へコンパクトに収納できるため、持ち運びもラクラクです。深めのつばで日差しをしっかりガードし、汗をかいても洗える実用性の高さも魅力。要チェックですよ！

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商品情報

商品名：通気サファリハット（コンパクトタイプ、冷感付き）

価格：￥550（税込）

サイズ（約）：頭周り 58cm

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480950822

長時間の外出やレジャーシーンでも大活躍！

これからの季節に欠かせない、紫外線対策にもってこいの帽子ですが、持ち運びに困った経験はありませんか？

そんな悩みを解決してくれる、便利なアイテムをダイソーで発見しました。それがこの『通気サファリハット（コンパクトタイプ、冷感付き）』です。

一見するとシンプルなサファリハットですが、実際に手に取ってみると驚くほど軽量。

かぶっていても重さをほとんど感じず、まるで帽子を身に着けていないかのような快適な着用感です。

さらに注目したいのが通気性の良さ。生地をよく見ると細かな穴が開いた構造になっており、熱がこもりにくい工夫がされています。

目元にもしっかり影を落としてくれて、汗をかいても洗えるのが◎

気温の高い日や日差しの強い季節は、帽子の中が蒸れて不快になりがちですが、この帽子なら快適に過ごせそうです。

手のひらに収まる！ダイソーの『通気サファリハット（コンパクトタイプ、冷感付き）』

そして最大の魅力は、なんといってもコンパクトに収納できること。帽子の内側には、メッシュ素材の収納袋が縫い付けられているんです。

折りたたみ方は、まず帽子をひっくり返して半分にたたみ、さらにもう一度半分にたたみます。

次に真ん中にある袋部分をつかんでひっくり返し、帽子のつばを袋の中に収納します。

収納部分は面ファスナーでしっかり固定できるため、バッグの中で広がってしまう心配もありません。

細部まで使いやすさが考えられているのは、さすがダイソーと感じるポイントです。

今回はダイソーの『通気サファリハット（コンパクトタイプ、冷感付き）』をご紹介しました。

気になった方はぜひ、ダイソーの季節もの売り場をチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年6月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。