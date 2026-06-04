100均で見つけたまさかの携帯用！「長時間移動が楽になる」「旅行の前に買って正解」

飛行機や新幹線、長距離バスなどで長時間座っていると、足の置き場に困ることはありませんか。特に足が床にしっかり届きにくい人は、姿勢が落ち着かず疲れを感じやすいもの。ダイソーには、持ち運びしやすいエアー式のフットレストがあります。専用ポンプがなくても膨らませられるので、コンパクトに持ち運べて便利です。

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商品情報

商品名：エアーフットレスト

価格：￥330（税込）

サイズ（約）：38cm×29cm×厚み20cm

耐荷重：20kg

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480919010

長時間移動の足元問題をサポート！ダイソーの『エアーフットレスト』

飛行機や新幹線に長く乗っていると、足の置き場が定まらず落ち着かないことがありますよね。座り直したり足を組み替えたりしているうちに、余計に疲れてしまうことも。

そんな移動時に役立ちそうだと思い、ダイソーで『エアーフットレスト』を買ってみました！

フットレストは、足を少し高い位置に置いて姿勢を安定させるためのアイテム。足を自然な位置に保つことで、腰や膝への負担を軽減したいときによく使われています。

価格は330円（税込）。低価格帯ながら厚みもしっかりとしています。

主にデスクワークのときに使うアイテムという印象だったので、携帯用タイプがダイソーで手に入るのはちょっと驚きでした。

ポンプ不要で膨らませられるのが嬉しい！

この商品の特徴は、専用ポンプがなくても簡単に膨らませられること。完成までの時間はおよそ3〜5分ほど。旅行先で使いたいときも、道具を準備しなくて済むのは助かります。

空気を入れる際は、パンパンにするより少し柔らかさを残すのが快適に使用するポイント。適度な硬さに調整すると足を乗せやすく、破損も防ぎやすくなります。

表面は肌当たりがやさしく、上面だけほんのり起毛感のある質感。足を置いたときに滑りにくく、車や飛行機での移動中にも使いやすい印象です。

コンパクトだから旅行バッグにも入れて持ち運びやすい！

実際に使ってみて印象的だったのは、足が届かない不安を軽減してくれること。長時間のフライトや移動では、足を置く場所があるだけでも姿勢が安定しやすくなります。

筆者は足が長いタイプではないので、椅子によっては足元が落ち着かず疲れやすいのですが、このフットレストを使うと、足を預ける場所ができることで安心感があります。

膝が少し体に近づくような感覚で、姿勢が安定すると、長時間座り続ける負担の軽減にもつながりそう。足を下げっぱなしにしなくて済むので、むくみ対策にも効果が期待できそうです。

使わないときは空気を抜いてコンパクトに収納可能。軽量なのでポーチにも入れやすく、旅行バッグの隙間にも収まります。

空気を抜いて畳む作業には約3分ほどかかりました。飛行機の着陸前など慌ただしいタイミングでは少し余裕を持って片付けたほうが安心です。

今回は、ダイソーの『エアーフットレスト』をご紹介しました。長時間移動のたびに足元の落ち着かなさが気になっていた人には、持っておくと心強いアイテムだと思います。

必要なタイミングでサッと準備できて、コンパクトに持ち運べるので、旅行や出張のお供に活躍してくれること間違いなしです。気になる方は、ぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年6月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。