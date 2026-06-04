「終わったはずい」アイドルの失敗告白が「ドジっ子かわいいwwww」「顔で万バズしてて神」と話題に！
6人組女性アイドルグループ「夜行性アミューズ」の琴音ふりるさんは6月3日、自身のX（旧Twitter）を更新。ある失敗を告白したところ「ドジっ子かわいいwwww」「可愛さの方が圧勝」と話題になっています。
【写真】アイドルの失敗告白に「ドジっ子かわいいwwww」の声
ファンからは「全然気づかなかったよ！」「言われな誰も気にならんよ」「ドジっ子かわいいwwww」「それも込みで可愛い」「そんな小さいことより可愛さの方が圧勝してます」「顔で万バズしてて神」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【写真】アイドルの失敗告白に「ドジっ子かわいいwwww」の声
「そんな小さいことより可愛さの方が圧勝してます」琴音さんは「ねえまって！やばい 今日特典会来た人、ふりるの唇の上になんか付いてるなって思ってた？影ぼかすの忘れててヒゲみたいになってた、、終わったはずい家帰ってから気付いた」とつづり、顔がアップになったセルフィーを投稿。口上にある小さな斑点を「これ」と指しています。なんともかわいらしい“失敗談”です。
「誰かカラコン教えて」の声に本人が回答また、セルフィーに「誰かカラコン教えて」という声も。これに対しては、琴音さん自身が「カラコンはベイビーフェイスです」と回答しています。ファンからは「教えてくれてありがとうー」「カラコン気になってたからたすかります」といった声が寄せられました。琴音さんの今後の活躍も楽しみですね。
(文:堀井 ユウ)