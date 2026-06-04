もう誰も敵わない 再びの快投で防御率0.74＆OPS.941の別格領域に 大谷翔平の影響力をド軍同僚も証言「史上最高の選手がチームにいる。それって楽しいんだ」
マウンドで躍動感あふれる投球を見せた大谷(C)Getty Images
もう完全に手が付けられないフェーズに入った。
現地時間6月3日に敵地で行われたダイヤモンドバックス戦に、ドジャースの大谷翔平は「1番・指名打者兼投手」として先発登板。投げては6回（89球）、被安打2、6奪三振、与四球1、無失点と好投。打っても4打数3安打（2四球）を放ち、攻守で存在感を示した。
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エースでありながら、攻撃をけん引するリードオフマンとしても機能する――。今の大谷を止める術はないのかもしれない。特に圧巻だったのは、「投手」としての彼だった。
現地時間5月27日のロッキーズ戦でも6回（99球）、被安打0、7奪三振、与四球4、1失点と好投していた背番号17は、この日も序盤からダイヤモンドバックス打線を寄せ付けず。最速100.4マイル（約161.5キロ）の4シームとスイーパーで翻弄して4回2死まで無安打ピッチングを続けた。
5回に球数がかさんだ影響もあって6回を投げ終えて降板した大谷だが、今回の登板で防御率0.74にまでダウン。さらにWHIP0.79、被OPS.435となった。その一方で「打者」として打率.301、出塁率.420、OPS.941とリーグ屈指のスタッツを叩き出し、まさに手が付けられない存在となっている。
一時は打撃不振が深刻さを極め、体力の観点などから「二刀流」の継続を疑問視する意見も沸いた。しかし、たった数週間で、ここまで変貌してしまうのだから、やはり大谷というタレントは恐ろしい。
実際、同僚たちも異次元と言うべき活躍を見せる大谷の規格外さには舌を巻く。フレディ・フリーマンは、前日のダイヤモンドバックス戦後に米スポーツ専門局『Sports Net LA』の取材に対して「史上最高の選手がチームにいて、しかも今のように絶好調な姿を見せてくれている。それって本当に楽しいし、何よりも同じチームにいられるのは最高の喜びだ」と強調。そして、大谷が“ゾーン”に入った時に生まれる好影響がいかなるものなのかを語った。
「今はショウヘイが出塁するたびに、塁上には常に混沌が生まれる。なんというか、彼が投打の両面で良い感覚でプレーできている時って、その良い流れが他の選手にも自然に波及していくんだ。さっきも言ったけど、彼は現役で、いや、史上最高の選手なんだ。その“最高”の選手が絶好調になって、まさに波に乗っている時は、チームも常に素晴らしい結果を生めるんだ」
無論、見た目以上に簡単なパフォーマンスではない。しかし、それを容易くやってのけてしまっているように見せてしまうのも、大谷の凄みと言えよう。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]