不二家は、「チョコだらけ」が日本の名産品とコラボした第5弾「ホームパイチョコだらけぶらり日本の旅（沖縄編）」を、6月9日から発売する。

「ホームパイチョコだらけ」のスピンオフシリーズとして昨年1月にスタートした「ホームパイチョコだらけぶらり日本の旅」の新商品が登場する。





「ホームパイチョコだらけ」の商品キャラクター“だらけさん”が、日本をぶらり旅しながら立ち寄った土地の名産を満喫していく、同シリーズ第5弾の旅先は「沖縄県」。沖縄県産「黒糖」の黒糖蜜を使用した、コク深い味わいが特徴の期間限定のチョコだらけとなっている。

“だらけさん”が沖縄をぶらり旅する様子が描かれた全6種の個包装が楽しい、おいしく遊び心ある商品になっている。

“だらけさん”が沖縄を旅する様子が描かれた、ストーリー性のある個包装デザインは全6種（封入はランダムで、1袋で全6種が揃わない場合もある）とのこと。

［小売価格］オープン価格

［発売日］6月9日（火）

不二家＝https://www.fujiya-peko.co.jp