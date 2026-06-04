コクヨは、コクヨの人気商品「針なしステープラー＜ハリナックス＞（コンパクトアルファ）」、「2Way携帯ハサミ＜ハコアケ＞」、「テープのり＜ドットライナー＞」のボディを透明にした新シリーズ「TRANSPARENT MECHANISM（トランスペアレント メカニズム）」を6月10日から発売する。

「TRANSPARENT MECHANISM」は製品本体のボディを透明にし、中の機能の美しさを際立たせた新たな文具シリーズ。文具の高機能化が進む中、コクヨがこれまで培ってきた技術そのものに使い手の好奇心を刺激する面白さがあると考えた。内部の部品が見えるワクワク感と、オブジェのような美しさを楽しめる。

コクヨの人気商品である「針なしステープラー＜ハリナックス＞（コンパクトアルファ）」、「2Way携帯ハサミ＜ハコアケ＞」、「テープのり＜ドットライナー＞」の3商品を、使い心地はそのままに透明化し、視覚的な新たな魅力を引き出した。透明な樹脂にわずかに色を加えることで、ガラスのような高級感のある質感を演出している。ラインアップは、各種White、Black、Red、Greenの4色となっている。

［小売価格］

針なしステープラー＜ハリナックス＞（コンパクトアルファ）：1500円

2Way携帯ハサミ＜ハコアケ＞（スタンダード刃）：1500円

テープのり＜ドットライナー＞（本体）：550円

テープのり＜ドットライナー＞（つめ替え用テープ）：420円

（すべて税別）

※テープのり＜ドットライナー＞（つめ替え用テープ）はコクヨ直営店舗限定

［発売日］6月10日（水）

コクヨ＝https://www.kokuyo.com