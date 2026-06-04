なか卯が展開する丼ぶりと京風うどんの「なか卯」は、6月10日午前11時から、期間限定で「辛旨赤の親子丼」など3品を販売する。

「辛旨赤の親子丼」は、なか卯自慢の“ふわとろ”な親子丼に奥深いコクと刺激的な辛さが特長の特製旨辛ダレを合わせた夏にぴったりの一品になっている。

厳選した唐辛子を使用し、一口目の辛さから後引く辛さで、単調ではない“重層的な辛さ”を実現した。特製旨辛ダレには、コチュジャン、キレのある辛さが特長のヤンニョムジャン、おろし生姜、おろしにんにく、ラー油、ごま油などを使用し、辛さの中に深いコクが際立つ厚みのある味わいに仕上げた。力強い辛さとやみつきになる味わいが食欲をかき立てる。

同時に、“こだわり卵”の温たまをのせた「温たま赤の親子丼」や、チーズのまろやかさを加えた「チーズ赤の親子丼」も販売する。辛旨・濃旨・醇旨の3種類から好みの“赤の親子丼”を選べる。

暑さが増すこの季節に、ぜひ近くのなか卯の店舗や家庭で、“赤の親子丼”を楽しんでほしい考え。

［小売価格］

辛旨赤の親子丼

ごはん小盛：600円

並盛：620円

ごはん大盛：720円

温たま赤の親子丼

ごはん小盛：710円

並盛：730円

ごはん大盛：830円

チーズ赤の親子丼

ごはん小盛：760円

並盛：780円

ごはん大盛：880円

（すべて税込）

※持ち帰りが可能

※一部店舗は価格が異なる

※446店舗で販売予定（6月3日時点）

［発売日］6月10日（水）

なか卯＝https://www.nakau.co.jp