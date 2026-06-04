お笑いタレントのイモトアヤコ（40）が3日放送のTBSラジオ「イモトアヤコのすっぴんしゃん」（水曜後11・00）に出演。自身の“スクール水着問題”への反響に驚く場面があった。

イモトは以前放送で自身の「40歳のスクール水着」をどう思うかとリスナーに問いかけたところ、多くの反響が寄せられたとし、「本当にあれもね、さらっと軽い感じで言ったんだけれど、えー凄い」と驚きを口にした。

リスナーからは「体を鍛えられているのもあり、普通に着こなしていらっしゃっていて、このまま着続けていても全く問題ないと思います。もちろんイモトさんが良ければですが」との意見が。

イモトは「ああうれしい」「確かに、ちゃんと体は鍛えているのでね、そういう意味ではちゃんと体を鍛えていこうかなと思います」と喜んだ。

また「現役小学生の母として、年齢に関係なく、昔ながらのスクール水着はかなりセンシティブな部類に入ってしまいます。今の主流、学校指定は女児はズボンタイプです」「なのでいかがわしいものでしか、もうスクール水着は見ないのでアップデートしてほしいです」との指摘もあった。

イモトは「こういう考え方もあるのか」と自身が小学5、6年の頃には体育でブルマーを履いていたものが短パンになったとも語り「徐々に学校自体はアップデートしているから、イモトさんもっていうところもあるっていうご意見ですね」と応じた。

続けてA41枚分の長文メールが届いたとし、「私はイモトさんの“スク水”は笑えるに1票です」「イモトさんの“スク水”、あさこさんのビキニ、安室ちゃんのミニスカートもただの衣装ではない、生き様を表現するものであり、まさにスタイル。その人の都合のいい部分だけを切り取って使うことはできないと思います」などと内容を読み上げた。

「普通の会社員だったら難しいと思うけれど、芸人イモトさんだったら、どんな時代が来ても貫き通せるはずです」「はっきり言ってイモトさんのスクール水着姿はすてきです」とも書かれていたという。

「凄い熱いメールが届いてます」「ありがとうございます」とイモトは感激。「そしてこのメールは凄くハッとさせられました。ただの“スク水”とかいうところを切り取ってしまうとそうかもしれないけど、イモト×“スク水”というのが、この人にとってはある種スタイルになるというところなんですよね」と続けた。

「凄く本質というかね、切り取っただけで判断しちゃうと。うーん確かにね、本質をついているというかね。自分自身で、自分はどうしたいかとかないところで、こう見られちゃうかなとか、今の時代どうなんだろうとか、側の目だけを気にして、この間はラジオでざっくり聞いてしまいましたけれども」、このメールには「なんだか本質をついてくれたような気がしますね」と述べた。

「自分次第ですけれどね、自分が嫌だと思ったらやめればいいし。ただその判断がどうだとか、周りがどうだとか、あまり考えなくてもいいのかなっていうのは今思いましたね」とイモト。

「いろんな意見があると思いますけれども、私もそのために、頑張って体を鍛えてね。まあできる限りセーラー服だとか“スク水”を着て。みなさんが嫌な思いをしないように、頑張って体を鍛えていきたいなと思いますけれども。誇りをもって着たいなと思うまでは着たいと思います」とまとめていた。