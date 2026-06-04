女子ゴルフの海外メジャー第2戦全米女子オープンは4日（日本時間同日深夜）にカリフォルニア州のリビエラCCで開幕する。

メジャー2勝目を狙う25年シェブロン選手権覇者の西郷真央（24＝島津製作所）は3日、イン9ホールを回って最終調整した。

今季はここまで8試合に出場し予選落ち2回でトップ10入りは1度もない。シーズン序盤はクラブやシャフトのテストも行いながらのプレーでショットに不安があったが、1カ月前にクラブも決まりショットの調子は上向き。3週前のクローガー・クイーンシティー選手権出場後はトレーニング、練習に当てて今大会に照準を合わせてコンディションを整えた。「少しずつ良くなっている。パットがかみ合えばスコアメークも少し楽になる」と明るい表情だった。

舞台となるリビエラCCについては「特徴的なラフが1番印象深い」とキクユ芝のラフを警戒。入り方によってライが変わるので運次第。アングル的に入れてはいけない方も多いので、しっかりマネジメントできたら」とコメントした。

ボールが不規則に転がるポアナ芝のグリーンも厄介だが、むしろ気になるのはグリーンのコンパクション（固さ）だ。練習ラウンドでは「スピードは出てるけど、柔らかい」とソフトな印象を受けた。その方が難易度は下がるが、伸ばし合いより我慢比べが得意という西郷は「固い方が難しし、スコアも出づらい。そっちの方が好きなのでカチカチにしてほしかった。間違いなく昨年よりスコアは出る」と残念がった。

メジャー2連勝を狙った前回大会は2打差の3位で迎えた最終日に73とスコアを落とし4位に終わった。1年前の悔しさも抱えながらの戦いになる。

西郷は「昨年悔しかったのでリベンジをとはもちろん思うけど、コースも違えば自分の状態も違う。自分を許しながら4日間戦い抜けたら」と決意をにじませた。