NHKは4日、2028年度前期の連続テレビ小説（第118作）の制作発表・主演会見を行った。タイトルは「ほんのモキチ」で、ヒロインは河合優実（25）が務めると発表。脚本は宮藤官九郎氏（55）。宮藤氏は15年ぶりの朝ドラ執筆となった。チーフ・プロデューサーは連続テレビ小説「らんまん」などで知られる板垣麻衣子氏。

第118作目の連続テレビ小説は歌人・斎藤茂吉とその妻・輝子をモデルにした朝ドラ史上 「最も不仲な夫婦」の物語を描く。

会見に出席した河合は「本当に特別な作品、朝ドラは。比べものにならないくらいキャスもスタッフ人数が集まって。真ん中に立たせていただく。お話いただいたときは心臓バクバク」と心情を吐露。「今は覚悟が決まってやる気満々」と気合を見せた。

「（演じる）斎藤輝子さんの生き方に驚くし感嘆しちゃう。事実は小説よりも奇なりという言葉が思い浮かぶ」とコメント。宮藤氏との再びのタッグには「本当に嬉しかった。再びご一緒できる、幸せです」と笑顔を見せた。

今回はオーディションではなく、オファーでのキャスティング。「マネージャーがNHKに呼び出され、帰ってきたら企画書を持ってきて」と説明。昨年放送の「あんぱん」以来の朝ドラ出演となるが、「1年間ていう長い時間を使って作るのでほかの作品と違うのは生き物のように変化していく作品。主演の今田美桜さんと次女役でしたけど、背負うものには大きな違いがあるんだなと思っていました」と話した。

【朝ドラ 近年のタイトルと主演】27年前期「巡るスワン」森田望智 ／ 26年後期「ブラッサム」石橋静河 ／ 26年前期「風、薫る」見上愛・上坂樹里 ／ 25年後期「ばけばけ」郄石あかり ／ 25年前期「あんぱん」今田美桜 ／ 24年後期「おむすび」橋本環奈 ／ 24年前期「虎に翼」伊藤沙莉 ／ 23年後期「ブギウギ」趣里 ／ 23年前期「らんまん」神木隆之介 ／ 22年後期「舞いあがれ!」福原遥 ／ 22年前期「ちむどんどん」黒島結菜 ／ 21年後期「カムカムエヴリバディ」上白石萌音・深津絵里・川栄李奈 ／ 21年前期「おかえりモネ」清原果耶