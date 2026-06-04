中学生の息子が、親に内緒でスマホゲームに「3万円」課金していました！ カードの請求を見て驚いたのですが、本人は「そんなに使ったつもりはない」と言っています…。支払いを取り消すことはできるのでしょうか？

中学生の無断課金「3万円」は取り消せる？

中学生の子どもが、親に内緒でスマホゲームに「3万円」も課金していた場合、突然の請求に驚く保護者もいるでしょう。スマホゲームの課金も契約の一種ですが、未成年者が親の同意なく行った契約であれば、取り消しが認められる可能性があります。

日本の民法では、未成年者が法定代理人（通常は親権者）の同意を得ずに行った契約は、後から取り消すことができる「未成年者取消権」が認められています。契約が取り消されると、その契約は最初からなかったものとみなされ、今回のケースにおいて支払った3万円については返還を求めることができると考えられます。

ただし、返金は自動ではありません。まずは課金を行ったアカウントからプラットフォーム事業者などに連絡し、未成年者による無断課金であることを伝えて、取消しを申し出る必要があります。



返金が認められない2つの落とし穴！ 「親のアカウント使用」と「年齢の詐称」に注意

「未成年者が勝手にやったことなら必ず返金される」と考えるのは早計です。実は、次のようなケースでは取り消しが認められない可能性が高くなります。

第一に、子どもが「親のスマートフォンやアカウント」をそのまま使って課金した場合です。プラットフォーム側からすれば、親が自分の意思で課金したのか子どもが勝手に行ったのかを判別できないため、返金の対象外となるケースがあるようです。

第二に、子どもがゲーム開始時の年齢確認画面で「成人である」と偽って回答していた場合です。子どもが意図的に大人になりすまして相手を欺いた場合、取消権が排除されるかもしれません。

返金交渉には時間がかかる可能性もあるため、まずは本当に取り消せる条件を満たしているかを冷静に確認することが重要でしょう。



オンラインゲーム課金の相談件数は年間4000件超！

独立行政法人国民生活センターのデータによると、小中高生のオンラインゲームに関する相談件数は4000件を超えています。契約金額の平均は33万円と高額で、深刻な問題となっています。

子どもの無断課金を防ぐためには、次の点を意識して対策しておくことが重要です。

・技術的な制限（ペアレンタルコントロール）

iPhoneの「スクリーンタイム」やAndroidの「ファミリーリンク」などを活用し、課金時に親の承認が必要な設定にします。

・決済情報の分離

クレジットカード情報をスマートフォンに保存しない、またはキャリア決済にロックをかけることが効果的です。

また、お金の教育という視点も欠かせません。「3万円」を稼ぐためにどれだけ働く必要があるのか、家計の中でどのような意味を持つ金額なのかを、親子で具体的に話し合う機会にするとよいでしょう。



親子で「お金のルール」を再構築しよう

無断課金は金銭的な損失だけでなく、親子間の信頼関係にも影響を及ぼし得ます。返金手続きを進める一方で、無断課金がなぜいけないのか、ゲーム内通貨にも現実のお金と同じ価値があることを丁寧に説明することが大切です。

スマートフォンの利用設定を見直し、家族で納得できるルールを作りましょう。



出典

独立行政法人国民生活センター 子どものオンラインゲーム 無断課金につながるあぶない場面に注意！！

総務省 情報流通行政局 インターネットトラブル事例集 知っていますか？「ペアレンタルコントロール」

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー