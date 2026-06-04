【POP UP PARADE BEACH QUEENS 式波・アスカ・ラングレー【ビキニstyle】 L size】 【POP UP PARADE BEACH QUEENS 綾波レイ【ワンピースstyle】 L size】 2027年1月 発売予定 価格：各8,800円

　ウェーブは、フィギュア「POP UP PARADE BEACH QUEENS 式波・アスカ・ラングレー【ビキニstyle】 L size」と「POP UP PARADE BEACH QUEENS 綾波レイ【ワンピースstyle】 L size」を2027年1月に発売する。価格は各8,800円。

　本商品は「ヱヴァンゲリヲン新劇場版」より「式波・アスカ・ラングレー」と「綾波レイ」をPOP UP PARADE BEACH QUEENSシリーズでフィギュア化したもの。L sizeのボリュームあるサイズで立体化されている。

　「POP UP PARADE BEACH QUEENS 式波・アスカ・ラングレー【ビキニstyle】 L size」は、赤いビキニに白い肌がまぶしい、活発なアスカらしいスタイルが表現されている。

　「POP UP PARADE BEACH QUEENS 綾波レイ【ワンピースstyle】 L size」は、白のワンピース水着スタイルで、しなやかなプロポーションが表現されている。

POP UP PARADE BEACH QUEENS 式波・アスカ・ラングレー【ビキニstyle】 L size

2027年1月 発売予定
価格：8,800円
サイズ：全高約225mm

POP UP PARADE BEACH QUEENS 綾波レイ【ワンピースstyle】 L size

2027年1月 発売予定
価格：8,800円
サイズ：全高約220mm

(C)カラー
※画像は監修中のもので、実際の製品とは異なる場合があります。