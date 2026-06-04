新進気鋭の女優・河合優実（25）が、2028年度前期の連続テレビ小説（第118作）のヒロインに抜てきされた。タイトルは「ほんのモキチ」。河合は前作「あんぱん」のヒロインオーディションの最終に残っていただけに、満を持してのヒロイン抜てきとなった。脚本は宮藤官九郎氏。宮藤氏は「あまちゃん」以来15年ぶりの朝ドラ執筆となり、河合とは24年TBS「不適切にもほどがある！」以来のタッグとなった。

第118作目の連続テレビ小説は歌人・斎藤茂吉とその妻・輝子をモデルにした朝ドラ史上「最も不仲な夫婦」の物語を描く。脚本はヒットメーカー・宮藤官九郎氏が手掛ける。宮藤氏は「あまちゃん」以来15年ぶりの朝ドラ執筆となった。チーフ・プロデューサーは連続テレビ小説「らんまん」などで知られる板垣麻衣子氏。

河合は25年前期「あんぱん」でヒロインの妹役として朝ドラデビュー。「憧れ」と語っていたクドカン作品で満を持してヒロインとなった。

会見で河合は「本当に特別な作品、朝ドラは」としみじみ。「比べものにならないくらいキャスもスタッフ人数が集まって。真ん中に立たせていただく。お話いただいたときは心臓バクバク、今は覚悟が決まってやる気満々」と意気込んだ。

河合と宮藤氏は、流行語大賞にもなったTBS金曜ドラマ「不適切にもほどがある！」でタッグ。平成生まれながら、主人公の一人娘で昭和のスケバン役に完全変貌を遂げ、視聴者を釘付けにした。

以前から宮藤作品のファンだった河合。「ふてほど」オファーを受けたときは「聞いたときにニヤニヤしてしまうくらい、心から嬉しかったです」とスポニチに対し語っていた。

河合は「あんぱん」の際はヒロインオーディションに出演し、最終まで残っていた。「あんぱん」倉崎憲チーフ・プロデューサーは、河合について「ヒロインオーディションの最終で、河合さんの演技に圧倒されたんです。とてつもない才能に出会った」と語っていた。