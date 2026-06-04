28年春朝ドラ主演・河合優実とは？ ドラマ『不適切にもほどがある！』純子役でブレイクほか【経歴まとめ】
NHKは4日、再来春（2028年度前期）に放送される第118作目連続テレビ小説の制作・主演発表会見を行い、タイトルは「ほんのモキチ」と発表した。主演は河合優実、脚本は宮藤官九郎が務め“最も不仲な夫婦の物語”を描く。
【写真】脚本を務めるのは…やさしく微笑む宮藤官九郎氏
河合優実は、2000年12月19日生まれ、東京都出身。鈍牛倶楽部所属。2020年公開の映画『由宇子の天秤』で、『第35回高崎映画祭』最優秀新人俳優賞を受賞。21年公開の映画『サマーフィルムにのって 』で『第64回ブルーリボン賞』新人賞を受賞。ドラマ『女子グルメバーガー部』（20年）、映画『アンダードッグ』（20年）、ドラマ『夢中さ、きみに。』（21年）、映画『少女は卒業しない』（23年）、ドラマ『家族だから愛したんじゃなくて、愛したのが家族だった』（23年）などに出演した。
2024年のTBS系ドラマ『不適切にもほどがある！』で、「純子」を演じ注目を集めた。など、同作の脚本は宮藤官九郎氏が書き下ろした。同作出演時、インタビューにて「地上波のドラマにここまでガッツリ出たことがなかったというのも大きいと思うんですけど、今までで一番の反響がありました。改めて注目度の高い作品なんだなと実感しています。いろいろな声をいただいていますね。『すごい思い切って演じてるね！』と褒めてもらったこともありました」と笑顔で話していた。
その後、24年公開の映画『あんのこと』で、『第67回ブルーリボン賞』主演女優賞、『2024年第98回キネマ旬報ベスト・テン』主演女優賞、『第48回日本アカデミー賞』最優秀主演女優賞など多くの賞を受賞。25年2月、『2025年エランドール賞』新人賞を受賞した。
連続テレビ小説は、見上愛＆上坂樹里がW主演を務める『風、薫る』が放送中。今秋（2026年後期）には石橋静河主演の『ブラッサム』、来春（2027年度前期）には森田望智主演の『巡（まわ）るスワン』が放送される。来秋（2027年後期）放送の第117作目は未発表。
【写真】脚本を務めるのは…やさしく微笑む宮藤官九郎氏
河合優実は、2000年12月19日生まれ、東京都出身。鈍牛倶楽部所属。2020年公開の映画『由宇子の天秤』で、『第35回高崎映画祭』最優秀新人俳優賞を受賞。21年公開の映画『サマーフィルムにのって 』で『第64回ブルーリボン賞』新人賞を受賞。ドラマ『女子グルメバーガー部』（20年）、映画『アンダードッグ』（20年）、ドラマ『夢中さ、きみに。』（21年）、映画『少女は卒業しない』（23年）、ドラマ『家族だから愛したんじゃなくて、愛したのが家族だった』（23年）などに出演した。
その後、24年公開の映画『あんのこと』で、『第67回ブルーリボン賞』主演女優賞、『2024年第98回キネマ旬報ベスト・テン』主演女優賞、『第48回日本アカデミー賞』最優秀主演女優賞など多くの賞を受賞。25年2月、『2025年エランドール賞』新人賞を受賞した。
連続テレビ小説は、見上愛＆上坂樹里がW主演を務める『風、薫る』が放送中。今秋（2026年後期）には石橋静河主演の『ブラッサム』、来春（2027年度前期）には森田望智主演の『巡（まわ）るスワン』が放送される。来秋（2027年後期）放送の第117作目は未発表。