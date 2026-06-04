お笑い芸人・ヒガ２０００（３８）が４日、都内で、こじらせハスキー・橋爪ヨウコ（４０）との結婚を発表し、１児の父であることを明かした。橋爪は昨年までに自身のＳＮＳで相手を公表せずに結婚と出産を報告していたが、ヒガは未公表だった。

ヒガは慶応義塾大学経済学部卒業のピン芸人で、「ツギクル芸人グランプリ２０２５」では決勝に進出した。今回の金びょうぶ会見に至った理由は「売れてない自分が結婚発表を（ＳＮＳなどで）したとて…と考え、どうやったらおもしろい発表ができるかを考えた結果です」と明かした。

お互い趣味のバイクがきっかけで交際に発展し、２４年８月に結婚。結婚指輪は２人で１万円の手作りだと明かし、ヒガは「鉄をたたくところから始めた」と話した。

この日は、２５年８月に誕生した第１子女児を抱えて会見を行った。橋爪は「結婚が３９歳で、子供がほしいと思っていたので、一昨年の８月１９日に入籍して、翌日の２０日に不妊治療を始めた」と告白。「検査時点で（妊娠確率が）２０％のＥ判定だったけど、ヒガくんは『２０パーもあるじゃん！』と言ってくれた。ポジティブなところに助けられて、無事妊娠できた」と語った。

今後の目標は、ヒガは「Ｒ−１グランプリで優勝」とし、橋爪は「夫婦の仕事もぜひやりたい」と意気込んでいた。