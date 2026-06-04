Sales Consulting（株）（世田谷区）は3月23日、債権者のMTU（株）（東京都港区）から破産を申し立てられ5月27日、東京地裁から破産開始決定を受けた。

申立代理人は中田光彦弁護士（森・濱田松本法律事務所外国法共同事業、千代田区丸の内2−6−1）。破産管財人には北川恵子弁護士（河野・川村・曽我法律事務所、港区虎ノ門4−3−1）が選任された。

負債は現在調査中。





経営コンサルティングなどを目的に設立後、商号変更や本社移転を繰り返していた。代表の原拓也氏は2020年8月〜2025年3月まで医療系オンラインサービスを手掛けるMTUの代表を兼務していた。MTUには、2025年3月にJ−STAR（株）（千代田区）の運営ファンドが資本参加した。報道などによると、MTUは実態がほとんどなく、J−STARに虚偽の説明をして16億円超を騙し取ったして、2025年5月、原氏は詐欺の疑いで逮捕された。こうしたなか、J−STARの事実上、傘下にあるMTUは金員の保全・回収のためSales Consultingに対する債権を持って、破産を申し立てていた。※Sales Consulting（株）（TSRコード:017851602、法人番号:3010901037896、世田谷区上用賀1−26−8、設立2016（平成28）年4月、資本金1万円）※MTU（株）（TSRコード:133659518、法人番号:6010001207042、東京都港区）※J−STAR（株）（TSRコード:296639117、法人番号:1010001126841、千代田区）