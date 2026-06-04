サッカー元日本代表でタレントの武田修宏（59）が4日放送のTBSラジオ「パンサー向井の＃ふらっと」（月〜木曜前8・30）に生出演。知られざるサラリーマン時代を振り返る場面があった。

パーソナリティーから「サッカーを始めたきっかけ」を聞かれた武田は「静岡県の浜松で生まれまして、静岡ってサッカーが凄く盛んで、清水が強かったんですよ。僕は浜松生まれですけど、浜松は中日ドラゴンズがキャンプしていて。野球もやりたいなと思って中日ドラゴンズのパジャマを着てた」と回顧。「でも、やっぱり近くはサッカーチームが多くて、自然とサッカーをすることになって。どちらかっていうと、恵まれていたような家庭じゃなかったので、そういった寂しさとか、つまんない時に、サッカーと出会って。サッカーに打ち込むようになりましたね」と振り返った。

「（両親は）当時は共働きだったんですよ。そういう時はもう一人でサッカー、ずっとボールをゴールとか壁に向かって蹴ってたり。鍵っ子だったので、グラウンドに行ってサッカーして。学校が終わった後も、1時間ぐらい一人で練習して。教えられるというより、自分で見つけて（始めた）」とした。

小学校時代の夢はすでに「日本代表になる」こと。武田は「6年生の将来の夢には“日本代表になりたい”“マラドーナとプレーしたい”って書いて。マラドーナともプレーしてましたからね。日本代表にもなれましたから、19歳の時に」と笑った。

清水東からJSLの読売サッカークラブに進んだ。「当時はプロがなかったんで、高校卒業して良い大学に行って会社に入るっていう、そういう流れだったんですけど。僕はどうせやるんだったら、セミプロの読売クラブって強かったんで、大学に行かずに読売クラブに」と説明。静岡第一テレビに入社し、社長の取り計らいもあり、出向という形でサラリーマンとしてサッカーを続けた。

「サラリーマン4年間。午前中2時間行って、よみうりランドで練習するっていうのを4年間ぐらいやりました」と回顧。「ネクタイして、ちゃんと電車乗りながら。それを4年間やって」としつつ、「（その後）急にプロができると。で、93年にプロができたんで。一応会社員やらしていただきました」と話した。