人気恋愛バラエティ番組『あいのり』（フジテレビ系）に出演していたブロガーの桃が6月3日、自身のアメブロを更新。新居でゆっくりと過ごした平日の様子を紹介した。

【映像】桃の新居（複数カット）

2024年から憧れだったという注文住宅の計画を進めていた桃。2025年には土地を購入したことや、ハウスメーカーを決めたことをブログで報告していた。その後は、建築中の新居についてたびたび発信していて、2026年5月25日の更新では、注文住宅の引き渡しが完了したことを明かし、さまざまな反響を呼んでいた。

この日は「今日はお家でゆっくり」と切り出し、新居のリビングルームでゲームをする息子たちの姿を公開。「初めてゲームにチャレンジしてみようかと!!!!」と意気込んだものの、ゲームのダウンロードに時間がかかってしまったことを説明した。

新居の植栽を披露「可愛い、嬉しい」

また「気付いたら…お花が咲いてた!!!」と、自宅の植栽を披露。「紫陽花?!って思ったら、アメリカアジサイのアナベルってお花なんだってさっっ!!」と紹介し、「可愛い、嬉しい。植栽入れて良かった…!!」と喜びを滲ませ、ブログを締めくくった。

この投稿に読者からは「常に見えるとこに植物があるのいいなぁ」「お家が羨ましすぎます」「素敵なテラスとお花」「憧れます」「たろくん、また大きくなりましたね すっかり少年くん！」などのコメントが寄せられた。