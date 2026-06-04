NHKは4日、2028年度前期の連続テレビ小説（第118作）の制作発表・主演会見を行った。タイトルは「ほんのモキチ」。ヒロインは女優・河合優実が務めると発表し、脚本はヒットメーカーの宮藤官九郎氏が手掛ける。宮藤氏は15年ぶりの朝ドラ執筆となり、「あくまでコメディをやりたい」と作品への思いを語った。

第118作目の連続テレビ小説は歌人・斎藤茂吉とその妻・輝子をモデルにした朝ドラ史上「最も不仲な夫婦」の物語を描く。脚本はヒットメーカー・宮藤官九郎氏が手掛ける。宮藤氏は「あまちゃん」以来15年ぶりの朝ドラ執筆となった。チーフ・プロデューサーは連続テレビ小説「らんまん」などで知られる板垣麻衣子氏。

宮藤氏は13年放送の「あまちゃん」で脚本を担当。能年玲奈主演で海女を目指す少女・天野アキの成長と、ローカルアイドルとしての活躍を描き、一世を風靡（び）した。

宮藤氏は会見で「女性が活躍する時代、自由に言いたいことをいう女性のキャラクターがいい！あくまでコメディをやりたい」と作品についてコメント。「夫婦の話がいい。朝から観たら楽しいだろうなって」と思いを語った。

また「せっかくだから前回（あまちゃん）とは全く違うアプローチで、半年間お茶の間を賑やかに盛り上げたい」とも。制作陣は宮藤氏の起用理由について「とても明るくて優しくて朝の空気にピッタリな作風の方だと思ったのでオファーしました」と説明。宮藤氏も「せっかくだから前回（あまちゃん）とは全く違うアプローチで、半年間お茶の間を賑やかに盛り上げたい。不穏なニュースや日々のストレスで塞ぎがちな現代人の心＝キモチを解きほぐす、そんなドラマにしたいと考えました」と意気込んだ。