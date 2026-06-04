■MLB ダイヤモンドバックスードジャース（日本時間4日、チェイス・フィールド）

ドジャースの大谷翔平（31）が敵地でのダイヤモンドバックス戦に“1番・投手兼DH”で先発出場。投げては6回、89球を投げて、被安打2、奪三振6、四球1、失点0で今季6勝目の権利を持って降板となった。規定投球回には1イニング足らずも、防御率0.74と無失点に好投となった。また、打っては6回まで3打数2安打とバットでも貢献。試合はK.タッカー（29）の先制2ランなど7回表まで7点を奪い、ドジャースがリードしている。

立ち上がり、先頭のG.ペルドモ（26）はフルカウントから直球で一ゴロ。続くC.キャロル（25）、G.モレノ（26）も打ち取り、三者凡退に抑えた。

打線は直後の2回、無死一塁からタッカーが先制の2ラン本塁打を放ち、大谷を援護。その裏は4番・N.アレナード（35）を159kmの直球で空振り三振に仕留めると、さらにP.スミス（30）にはスイーパーを投じ、連続で空振り三振を奪取。最後はR.ウォールドシュミット（23）を遊ゴロに打ち取り、この回も三者凡退とした。

3回には打者・大谷の四球からチャンスを広げると、F.フリーマン（36）、M.マンシー（35）のタイムリーで3点を追加。5点のリードに変わり、大谷は3イニング目も一つの三振を奪うなど出塁を許さず。3回までパーフェクト投球となった。

中盤に入り4回、ダイヤモンドバックス打線は二巡目を迎えたが、1番・ペルドモ、2番・キャロルをテンポ良くアウトに。しかし3番・モレノに粘られた後、8球目の直球をライト線に運ばれ、この試合初安打となる二塁打を許した。アリゾナの気温は41℃と酷暑。その中でも大谷は落ち着いた投球を続け、4番・アレナドを三ゴロに抑え、無失点とした。

5回はこの回先頭のスミス、続くウォールドシュミットを連続三振。I.バルガス（34）には159kmのフォーシームで左飛に打ち取った。しかし6回、大谷は1死から9番・T.トロイ（24）に四球、1番・ペルドモに左安打を浴びた。得点圏に走者を背負うピンチとなったが、2番・キャロルを二ゴロに併殺打に。6回まで相手打線にホームを踏ませなかった。

打線は7回に表にA.フリーランド（24）のタイムリーで0ー7とリードを広げた。大谷は6勝目の権利を持って6回で降板、その裏からは2人目・J.ヘルナンデス（29）がマウンドに上がった。

大谷は試合前時点で5勝2敗、防御率0.82をマーク。この試合で3戦連続で“二刀流”での出場となった。前回登板となった28日のロッキーズ戦では、6回、99球を投げ、被安打0、奪三振7、四死球5、失点1（自責点1）で今季5勝目を挙げた。また、打ってはロッキーズの先発・菅野智之（36）に対し1回、二刀流出場では2戦連続となる9号先頭打者弾を放つ活躍。菅野との初の投げ合いを制した。