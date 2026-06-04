演歌歌手の市川由紀乃が、48歳で経験した卵巣がんの手術とその後の抗がん剤治療について語った。

【映像】髪が抜けた後のヘアスタイル

市川は、6月3日放送の『徹子の部屋』（テレビ朝日系列）に出演。2年前、48歳の時に卵巣がんが発覚し、卵巣と子宮を切除する大手術を経験した市川は、再発防止のための抗がん剤治療を経て昨年歌手活動を再開した。

転移を防ぐために６回の抗がん剤を投与したという市川。黒柳が「髪の毛が抜けるタイプの抗がん剤で…。やっぱりはっきりしちゃったんですって？自分でも」と尋ねると、市川は「はい。先生に『髪の毛はなくなるんですか』ってお聞きした時に、私が投与する抗がん剤は『まあ、抜けます』ということで」と淡々と答えた。

「これは覚悟しなければいけないと思いまして。髪も結構長く伸ばしていたんですけれども、ベリーショートぐらいに髪を切って。そうすると、こう、櫛でとかす時に落ちる髪の毛の量がちょっと短いと少ないので。少しずつ今の自分を受け入れられるのかなと思って、そこは覚悟を決めて」と気丈に振り返った。

「本当に抜けましたか？」と聞くと、「もう抜けましたね。髪もそうですし、眉毛も、まつ毛もなくなって」と打ち明け、当時の写真を公開。「これは実際、髪が全部抜けて、生えてきた時の写真ですね。ちょっと自分で残しておきたくて」と笑顔を見せた。

そして現在の状態を聞かれると「今日は、これはウィッグなんですけれども。でも、さっきご覧いただいた髪よりかは、ちょっと伸びて。今すくすくと…徐々に、髪も伸びてます」と笑った。

髪について市川は「もう今しかできないことだと思うので」と、現状を楽しんでいると話し、「だったら思い切って色んなウィッグを被ったりして、楽しもうということで。コンサートとかでも、金髪のウィッグだったりとか、ちょっと髪の長いものであったり、ベリーショートであったりとか、色々なウィッグを被って楽しんでいます」と前向きに語った。

（『徹子の部屋』より）