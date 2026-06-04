女優の河合優実（２５）が２０２８年度前期のＮＨＫ連続テレビ小説「ほんのモキチ」の主演に決まった。放送開始までは約１年１０か月の期間があり、近年では異例の早さ。期待の高さをうかがわせる。

同作は、歌人で医師の斎藤茂吉とその妻・輝子の”朝ドラ史上最も不仲な夫婦”の物語が描かれる。４日、会見に登場した河合は「このような場所に立たせていただけることになり、関係者の皆さんといつもささえてくれてる家族友人、これまでの作品を見てくれた視聴者、観客の方全てのご縁が繋がってこの場に立てていると思う。精一杯やります」とあいさつした。今回の河合はオーディションではなくキャスティング（オファー）で決定。制作統括の板垣麻衣子氏は河合を「並外れた演技力を持つ」と称賛。「笑いに溢(あふ)れた明るいタッチの宮藤さんの作風は朝のドラマにとてもマッチしていると思い、オファーしました」とコメントしている。

朝ドラ主演の発表はこれまで、放送開始から１年〜１年２、３か月前に発表されることが多かった。しかしここ数年は徐々に早まる傾向がある。直近では、２０２５年１１月に制作＆ヒロインが発表された２７年度前期「巡（まわ）るスワン」の森田望智は、放送開始１年５か月前の発表だった。その一つ前となる２６年度後期「ブラッサム」の石橋静河も同じく、放送開始１年５か月前となる２０２５年５月に発表された。

朝ドラ主演の発表には２パターンある。今回のように制作（タイトル、脚本家）と主演を同時発表する場合が多く、最近では先の「巡るスワン」「ブラッサム」、現在放送中の「風、薫る」（見上愛）、２５年前期「あんぱん」（今田美桜）など。この場合は大体、放送開始から１年〜１年２、３か月前に発表される。

もう一つのパターンは、制作のみを先に発表し、その数か月後に主演を発表するという順番。直近の例でいうと２５年後期「ばけばけ」は２４年６月１２日に制作が発表され、同年１０月２９日にヒロインの郄石あかりが発表された。最近では２５年前期「あんぱん」（今田美桜）、２３年後期「ブギウギ」（趣里）、２２年後期「舞いあがれ！」（福原遥）もそうで、このパターンは主演の発表が遅めの傾向がある。

過去１０年の計１９作品（２７年後期は制作＆主演ともに未発表）の発表時期と比べると、１年１０か月前での主演発表は異例の早さと言える。

ちなみに朝ドラは現在、見上愛、上坂樹里がダブルヒロインを務める「風、薫る」を放送中。同年後期は「ブラッサム」（主演・石橋静河）、２７年前期は「巡（まわ）るスワン」（主演・森田望智、脚本・バカリズム）に決まっている。２７年後期はまだ発表されておらず、異例の１本飛ばしの発表となった。

【過去１０年のＮＨＫ朝の連続テレビ小説主演】（カッコ内は主演発表時期）※は先に制作を発表。

２０１８年前期「半分、青い。」永野芽郁（１０か月前）※

２０１８年後期「まんぷく」安藤サクラ（７か月前）※

２０１９年前期「なつぞら」広瀬すず（１年５か月前）

２０１９年後期「スカーレット」戸田恵梨香（８か月前）

２０２０年前期「エール」窪田正孝（１年１か月前）

２０２０年後期「おちょやん」杉咲花（１年前）

２０２１年前期「おかえりモネ」清原果耶（９か月前）

２０２１年後期「カムカムエヴリバディ」上白石萌音＆深津絵里＆川栄李奈（３人同時で８か月前）※

２０２２年前期「ちむどんどん」黒島結菜（１年１か月前）

２０２２年後期「舞いあがれ！」福原遥（１１か月前）※

２０２３年前期「らんまん」神木隆之介（１年２か月前）

２０２３年後期「ブギウギ」趣里（１年前）※

２０２４年前期「虎に翼」伊藤沙莉（１年２か月前）

２０２４年後期「おむすび」橋本環奈（１年２か月前）

２０２５年前期「あんぱん」今田美桜（１年２か月前）※

２０２５年後期「ばけばけ」郄石あかり（１年前）※

２０２６年前期「風、薫る」見上愛＆上坂樹里（先の見上が１年３か月前）

２０２６年後期「ブラッサム」石橋静河（１年５か月前）

２０２７年前期「巡るスワン」森田望智（１年５か月前）

２０２７年後期 未発表

２０２８年前期 「ほんのモキチ」河合優実（１年１０か月前）