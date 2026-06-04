女優の河合優実（２５）が２０２８年度前期のＮＨＫ連続テレビ小説「ほんのモキチ」の主演に決まった。今回の脚本を務める宮藤官九郎氏によるＴＢＳ系ドラマ「不適切にもほどがある！」で一躍脚光を浴びてから約２年。唯一無二の存在感で、国民的女優への階段を一気に登り、朝ドラ主演の座をつかんだ。

同作は、歌人で医師の斎藤茂吉とその妻・輝子の”朝ドラ史上最も不仲な夫婦”の物語が描かれる。会見に登場した河合は「このような場所に立たせていただけることになり、関係者の皆さんといつもささえてくれてる家族友人、これまでの作品を見てくれた視聴者、観客の方全てのご縁が繋がってこの場に立てていると思う。精一杯やります」とあいさつした。

今回の河合はオーディションではなくキャスティング（オファー）で決定。制作統括の板垣麻衣子氏は河合を「並外れた演技力を持つ」と称賛。「笑いに溢(あふ)れた明るいタッチの宮藤さんの作風は朝のドラマにとてもマッチしていると思い、オファーしました」とコメントしている。

河合は１９年の映画「よどみなく、やまない」（芝山健太監督）でデビューし、２１年公開の「由宇子の天秤」「サマーフィルムにのって」の演技で数々の映画賞の新人賞を総なめにした。そして２４年に「現代用語の基礎知識選 ２０２４ユーキャン新語・流行語大賞」の年間大賞に選ばれた「不適切にもほどがある！」でブレイク。阿部サダヲ演じる主人公・小川市郎の一人娘である小川純子役を演じた。聖子ちゃんカットにスケバンの昭和の不良少女役。ファッションだけでなく、父親役の阿部との容赦ないセリフの応酬も話題を集め、「盛りのついたメスゴリラ！」「チョメチョメするなよ！」と、不適切にもほどがある暴言を吐かれても「うっせえなあ！クソじじい！」と言い返し、視聴者に強烈な印象を残した。「Ｙａｈｏｏ！検索大賞２０２４」の俳優部門にも選出された。

業界関係者からは「若手女優ではトップクラスの演技力」と評され、「いま最も起用したい女優」の一人に成長。「ふてほど」の勢いのまま、２５年前期のＮＨＫ連続テレビ小説「あんぱん」で朝ドラ初出演を果たした。ヒロインオーディション参加からのオファーで決まり、当時の制作統括は「圧倒的な芝居力」が決め手になったとコメント。今田美桜演じる主人公・朝田のぶの妹で３姉妹の次女・朝田蘭子役を熱演した。恋人を戦地で失った怒りと悲しみを持ち続け、軍事教育に染まったのぶと気持ちをぶつけ合うシーンは「あんぱん」の名シーンとなった。

デビューから７年。しばしば“演技力おばけ”と称される２５歳が、唯一無二の存在感を武器に、朝ドラヒロインの座をつかんだ。

◆河合 優実（かわい・ゆうみ）２０００年１２月１９日、東京都生まれ。２５歳。１９年に映画「よどみなく、やまない」で女優デビュー。２０年に「喜劇 愛妻物語」、２１年に「サマーフィルムにのって」「由宇子の天秤」に出演し、２３年の「少女は卒業しない」で長編映画初主演。２４年のＴＢＳ系ドラマ「不適切にもほどがある！」で脚光を浴び、第４９回エランドール賞新人賞を受賞。その後もテレビ東京系「ＲｏＯＴ／ルート」、２５年ＮＨＫ朝の連続テレビ小説「あんぱん」、映画は「あんのこと」「ナミビアの砂漠」（ともに２４年）で主演し、同年「八犬伝」、２５年「敵」「悪い夏」「今日の空が一番好き、とまだ言えない僕は」「ルノワール」「旅と日々」などに出演。身長１６６センチ。

【近年のＮＨＫ朝の連続テレビ小説主演】

２０１７年前期「ひよっこ」有村架純（キャスティング）

２０１７年後期「わろてんか」葵わかな（オーディション）

２０１８年前期「半分、青い。」永野芽郁（オーディション）

２０１８年後期「まんぷく」安藤サクラ（キャスティング）

２０１９年前期「なつぞら」広瀬すず（キャスティング）

２０１９年後期「スカーレット」戸田恵梨香（キャスティング）

２０２０年前期「エール」窪田正孝（キャスティング）（相手役の二階堂ふみはオーディション）

２０２０年後期「おちょやん」杉咲花（キャスティング）

２０２１年前期「おかえりモネ」清原果耶（キャスティング）

２０２１年後期「カムカムエヴリバディ」上白石萌音・深津絵里・川栄李奈（上白石と川栄はオーディション）

２０２２年前期「ちむどんどん」黒島結菜（キャスティング）

２０２２年後期「舞いあがれ！」福原遥（オーディション）

２０２３年前期「らんまん」神木隆之介（キャスティング）

２０２３年後期「ブギウギ」趣里（オーディション）

２０２４年前期「虎に翼」伊藤沙莉（キャスティング）

２０２４年後期「おむすび」橋本環奈（キャスティング）

２０２５年前期「あんぱん」今田美桜（オーディション）

２０２５年後期「ばけばけ」郄石あかり（オーディション）

２０２６年前期「風、薫る」見上愛（キャスティング）上坂樹里（オーディション）

２０２６年後期「ブラッサム」石橋静河（キャスティング）

２０２７年前期「巡るスワン」森田望智（キャスティング）

２０２７年後期 未発表

２０２８年前期 「ほんのモキチ」河合優実（キャスティング）