「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の４日正午現在でノリタケ<5331.T>が「売り予想数上昇」５位となっている。



４日の東証プライム市場で、ノリタケが３日続落。ＡＩデータセンター向けにＭＬＣＣ（積層セラミックコンデンサー）の需要の急拡大が期待されるなか、同社はＭＬＣＣ用材料を手掛けていることが材料視され、株価は１日に４６３５円まで値を上げ上場来高値を更新した。アクティビストのストラテジックキャピタル（東京都港区）が、祖業の食器事業など不採算事業の見直しを求めていることなども注目されている。ただ、足もとの株価急伸で利益確定売りも出ている様子だ。



出所：MINKABU PRESS