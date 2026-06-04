乃木坂46井上和が深夜に都内をウォーキング！浅草・雷門や上野駅前に佇む姿に「ポニテ可愛い」「ビジュいい」と大反響

【写真】深夜に2時間のウォーキング！浅草の雷門前にも出現した乃木坂46の井上和

『乃木坂46のオールナイトニッポン』が公式Xを更新し、パーソナリティを務める井上和のオフショットを公開した。

■深夜の浅草・雷門にトップアイドルの井上和が出現

『乃木坂46のオールナイトニッポン』公式Xが投稿したのは、白Tシャツにグレーのスウェットというカジュアルな服装の井上が浅草・雷門をバックに微笑む姿だ。白い支柱をつかみ、深夜の街中に「ひょっこり」と現れている。

この驚きの光景は、6月3日深夜に放送された同番組『2時間ウォーキングしながら生放送SP』というスタジオの壁を越えたチャレンジングな企画によって実現された。なお「パーソナリティの #乃木坂46 #井上和 が歩きながらお届けしています」と綴られ、マイクを片手に夜の街を闊歩する井上のリアルな息遣いは、臨場感を与えた。

SNSには「まさか夜に外を歩くとは！」「ここが聖地」「新たなパワースポット」といった様々な反応が集まっている。

■井上和、2時間の熱血ウォーキングで生放送にチャレンジ

同番組の中でウォーキングマシンを購入したが、4か月以上も手付かずのまま放置してしまっているという意外なエピソードを披露した井上。この日は、白Tシャツにグレーのアウターとジャージ、スニーカーというスポーティな服装で2時間のウォーキングに挑んだ。

本番前、ランニングマシンにもたれかかり、笑顔を見せる井上の姿。

スタジオから外に出て、カメラにピースを向けながらリラックスした表情を見せる井上。肩に黒いバッグをかけて夜の街へと踏み出した。

JR上野駅では、閉ざされたシャッターにマイクを向ける姿を見せた。

さらに歩みを進め、不忍池ではドリンクを片手に一息つく様子。

東京駅の丸の内駅舎を背に、夜風を感じながら両手を広げて微笑む姿までも捉えている。

放送終了後、スタジオで安堵の表情を浮かべながらフルーツを口にするショットまで、リアルを感じる投稿が続いた。