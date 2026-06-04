4日13時現在の日経平均株価は前日比1153.05円（-1.69％）安の6万7249.08円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は473、値下がりは1047、変わらずは38と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均マイナス寄与度は751.43円の押し下げでＳＢＧ <9984>がトップ。以下、イビデン <4062>が130.4円、フジクラ <5803>が45.86円、村田製 <6981>が43.04円、キオクシア <285A>が41.3円と続いている。



プラス寄与度トップは東エレク <8035>で、日経平均を151.85円押し上げている。次いでアドテスト <6857>が121.89円、ディスコ <6146>が20.92円、レーザーテク <6920>が17.30円、京セラ <6971>が12.34円と続く。



業種別では33業種中5業種が値上がり。1位は海運で、以下、機械、倉庫・運輸、空運と続く。値下がり上位には情報・通信、非鉄金属、繊維が並んでいる。



※13時0分2秒時点



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