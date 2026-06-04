“二刀流”大谷翔平6回2安打無失点で今季6勝目の権利　防御率0.74に　打っては4試合連続マルチ＆4出塁

◆アリゾナ・ダイヤモンドバックスーロサンゼルス・ドジャース 3日（日本時間4日午前10時40分試合開始、チェイスフィールド）

メジャーリーグ（MLB）、ドジャースは3日（日本時間4日）、敵地でダイヤモンドバックスと対戦し、大谷翔平選手（31）が「1番投手・DH」で先発出場。投げては6回を無失点に抑え、打っては7回までに2安打を含む4出塁と躍動した。

1回の第1打席でセカンド強襲の内野安打を放ち、7試合連続安打をマークした大谷は、2回に5番タッカーのツーランホームランで2−0とドジャースのリードで迎えた3回、先頭打者で四球を選んで出塁。2番パヘスの二塁打で3塁に進んだ大谷は、続く3番フリーマンの2点タイムリーでホームを踏んだ。6番マンシーにもタイムリーが出て、ドジャースが5−0とリードを広げた。

投げては3回まで打者9人をパーフェクトに抑えていた大谷は、4回表1死2塁の場面となった第3打席で再び四球を選んで出塁した。

4回裏に3番モレノに初ヒットとなる二塁打を打たれた大谷だが、5回裏をまたも三者凡退に打ち取った。

6回表の第4打席、1死1塁の場面でライト前に痛烈な辺りのヒットを放ち、4試合連続となるマルチ安打をマークした。大谷は6回裏、四球とヒットで1死1、2塁と走者を背負ったが、2番キャロルを併殺に打ち取って無失点で切り抜けた。

7回表、9番フリーランドの2点タイムリーでドジャースが7−0とし、2死1、3塁で大谷の第5打席は三振に倒れた。

ドジャースは7回裏からジョナサン・ヘルナンデスが2番手で登板。大谷は6回89球を投げ被安打2、奪三振6、与四球1、失点0の成績で、今季6勝目の権利を持ってマウンドを降りた。規定投球回には届かなかったが、今季の防御率を0.74とした。