◇MLB ダイヤモンドバックスードジャース(日本時間4日、チェイス・フィールド)

ドジャースの大谷翔平選手が「1番・投手兼DH」の二刀流で先発出場。投げては、6回無失点の好投を見せました。

これが今季10登板目となった大谷選手。初回には第1打席を迎え、力走でセカンドへの内野安打を記録。その裏にマウンドへあがります。立ち上がりは少し制球に苦しみ、相手打者にヒヤリとする球を投じる様子もありましたが、3回まで連続で三者凡退に抑える圧巻のピッチングを披露します。

この間に打線は奮起し、5点をリード。大谷選手は四球などでも出塁し、この得点に貢献します。4回のマウンドではこの日初ヒットとなる2塁打を浴びピンチを招くも、ここも無失点で切り抜けました。さらに6回にも四球とヒットでランナーを背負うも、後続を1球で併殺打とするなど無失点の好投を見せました。

この日の投手としての大谷選手は、6回89球を投げ、被安打2、奪三振6、与四球1、無失点。汗をにじませながらも力投を見せました。

打者としても、6回までに2安打2四球とするなど全打席で出塁。7回に迎えた第5打席は空振り三振に倒れ、この打席を終えての7回裏のマウンドを前に、降板となりました。