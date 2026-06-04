セガプライズより、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場。

今回は2026年5月28日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する「ミッキー&フレンズ」 チャーム付キラキラブレスレットを紹介します！

セガプライズ ディズニー「ミッキー&フレンズ」 チャーム付キラキラブレスレット

登場時期：2026年5月28日より順次

サイズ：全長約6.5×1×6.5cm

種類：全5種（ミッキーマウス、ミニーマウス、グーフィー、ドナルドダック、デイジーダック）

投入店舗：全国のゲームセンターなど

「ミッキー&フレンズ」のチャームが付いた、キラキラでかわいいブレスレットがセガプライズに登場。

キャラクターごとに異なるカラーで、お顔のチャームがアクセントになっています。

手元をかわいく、おしゃれに彩ってくれるディズニープライズです☆

ミッキーマウス

レッド系のキラキラブレスレットに「ミッキーマウス」のチャームが付いたデザイン。

手元を明るい印象にしてくれるアクセサリーです☆

ミニーマウス

「ミニーマウス」のブレスレットは、ピンク系のカラー。

お顔のチャームにもピンクのリボンが描かれています！

グーフィー

イエロー系のストーンを使った「グーフィー」のブレスレット。

チャームの「グーフィー」もイエローの帽子をかぶっています☆

ドナルドダック

ウィンクした表情の「ドナルドダック」がアクセントになったキラキラブレスレット。

ブレスレット部分には「ドナルドダック」らしいブルーのストーンが使われています！

デイジーダック

「デイジーダック」のブレスレットは、青みピンクのカラーがおしゃれ。

ウィンクする「デイジーダック」のお顔がチャームとしてあしらわれています☆

「ミッキー＆フレンズ」のお顔がアクセントになった、キラキラのブレスレット。

セガプライズの「ミッキー&フレンズ」 チャーム付キラキラブレスレットは、2026年5月28日より順次全国のゲームセンターなどに登場します☆

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