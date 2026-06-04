イメージカラーのストーンとお顔のチャーム付きブレスレット！セガプライズ ディズニー「ミッキー&フレンズ」グッズ
セガプライズより、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場。
今回は2026年5月28日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する「ミッキー&フレンズ」 チャーム付キラキラブレスレットを紹介します！
セガプライズ ディズニー「ミッキー&フレンズ」 チャーム付キラキラブレスレット
登場時期：2026年5月28日より順次
サイズ：全長約6.5×1×6.5cm
種類：全5種（ミッキーマウス、ミニーマウス、グーフィー、ドナルドダック、デイジーダック）
投入店舗：全国のゲームセンターなど
「ミッキー&フレンズ」のチャームが付いた、キラキラでかわいいブレスレットがセガプライズに登場。
キャラクターごとに異なるカラーで、お顔のチャームがアクセントになっています。
手元をかわいく、おしゃれに彩ってくれるディズニープライズです☆
ミッキーマウス
レッド系のキラキラブレスレットに「ミッキーマウス」のチャームが付いたデザイン。
手元を明るい印象にしてくれるアクセサリーです☆
ミニーマウス
「ミニーマウス」のブレスレットは、ピンク系のカラー。
お顔のチャームにもピンクのリボンが描かれています！
グーフィー
イエロー系のストーンを使った「グーフィー」のブレスレット。
チャームの「グーフィー」もイエローの帽子をかぶっています☆
ドナルドダック
ウィンクした表情の「ドナルドダック」がアクセントになったキラキラブレスレット。
ブレスレット部分には「ドナルドダック」らしいブルーのストーンが使われています！
デイジーダック
「デイジーダック」のブレスレットは、青みピンクのカラーがおしゃれ。
ウィンクする「デイジーダック」のお顔がチャームとしてあしらわれています☆
「ミッキー＆フレンズ」のお顔がアクセントになった、キラキラのブレスレット。
セガプライズの「ミッキー&フレンズ」 チャーム付キラキラブレスレットは、2026年5月28日より順次全国のゲームセンターなどに登場します☆
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