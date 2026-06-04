全世界を興奮と歓喜で満たし、社会現象を巻き起こし続けてきた空前のエンターテイメント「スター・ウォーズ」

2026年5月22日（金）の公開以来、圧倒的な可愛さで世界中を虜にしているグローグーの魅力が爆発し、新たなムーブメントを巻き起こしている本作。

この度、映画の大ヒットを記念して開催された「WE LOVE グローグー！ 大ヒット記念舞台挨拶」に、スター・ウォーズの大ファンである永尾柚乃さんと伊藤英明さんが登壇しました。

会場全体が熱い“グローグー愛”に包まれたイベントの模様をレポートします☆

映画『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』大ヒット記念舞台挨拶レポート

公開から破竹の勢いを見せる本作は、2026年6月3日時点で興行収入15億1,140万7,100円、観客動員数89万1,317人を記録！

さらにその熱狂は日本国内に留まらず、全世界興行収入は2億4,825万6,860ドル（約394億7,285万円）に達するなど、世界的なスター・ウォーズ旋風を巻き起こし続けています。

特に銀河一キュートな存在であるグローグーの人気は凄まじく、SNS上では「可愛さが限界突破してる」「途中から完全に親目線になってた」といった愛に満ちたコメントが爆発的に拡散。

ファンアートの投稿や、グローグーがお寿司やお蕎麦を食べる動画が大人気となるなど、その愛らしさに魅了された新たなファンが劇場へ足を運ぶムーブメントへと繋がっています。

永尾柚乃さんが可愛い衣装で登場＆伊藤英明さんがヘルメットを脱ぐサプライズ！

大ヒットを祝して開催されたイベントには、グローグーのカチューシャやグッズを手にしたファンが客席を埋め尽くしました。

お父さんの影響で作品が大好きになったという永尾柚乃さんは、グローグーをイメージしたとってもキュートな耳のカチューシャと衣装を身にまとって登場。

「可愛いですね〜皆さん。（グローグーが）いっぱいで幸せです」と、客席を見渡してとびきりの笑顔を弾けさせました。

続いて、マンダロリアンの象徴であるシルバーのヘルメットを被った謎の人物がステージに登場。

その人物が静かにヘルメットを外すと、正体が俳優の伊藤英明さんであることが明かされ、会場からは驚きと歓喜の息が漏れました。

幼い頃からフィギュアやグッズをコレクションするほどの大ファンという伊藤さんは、「長年のスター・ウォーズファンの一人としてここに立つことができて感無量です」と熱く挨拶。

憧れのマンダロリアンの魅力について「圧倒的な強さを誇りながらも、グローグーに見せる優しさやそのギャップ、人間らしさが魅力的」と語りました。

二人が溺愛する“グローグー沼”の魅力とは？

トークは、今や世界中を夢中にさせているグローグーの話題へ。

以前からグローグーを推し続けてきた永尾さんは、日本中での人気拡大について「本当にすっごくすっごくうれしい。最近は『グーちゃん』と呼ばれているみたいで、グーちゃんの可愛さが世界一と思っていたので、本当に幸せです！」と親しみを込めてコメント。

「食いしん坊なところを見てたら元気がもらえる。頑張り屋さんなところもあり、大切な存在です」と、止まらないグーちゃん愛を熱弁しました。

伊藤さんもグローグーの魅力について「やっぱり大きく綺麗な瞳と、短い手足で一生懸命なところ、あとよく食べるところですね。そして、ピンチな時には強いフォースでマンドー（マンダロリアン）を助ける部分が頼りになるし、可愛いと思います」と、すっかり“グローグー沼”にハマっている様子を見せました。

グローグーをきっかけに、若い世代や新しいファンがシリーズに触れていることについて、伊藤さんは「ファンが増えることはコミュニティが強くなるので、スター・ウォーズが盛り上がっていくことがとても嬉しく思います」と長年のファンとしての喜びを露わにしました。

掟「我らの道」にちなんだ二人の譲れない信念

イベントの終盤には、マンダロリアンの信念を象徴する合言葉「我らの道」にちなみ、「これだけは絶対に譲れない自身の信念」について質問が及びました。

永尾さんは「マイナスなことを言わないこと！ポジティブなことを言うと、毎日が楽しくなるから」と、大人顔負けの素敵な信念を明かし、客席からは大きな拍手が。

さらに「最近パパからのメッセージのあと、最後に必ず『我らの道』が入っているんです」という微笑ましい家族のエピソードを披露してくれました。

一方の伊藤さんは「スター・ウォーズファンとしては、作品を初日に観に行くのはもちろんですし、スター・ウォーズセレブレーションに積極的に参加するのもそうですが、何を置いても優先、スター・ウォーズオタクが我らの道です！」と力強く回答し、会場を沸かせました。

最後にこれから本作を鑑賞する観客へ向けて、永尾さんは「スター・ウォーズの凄いところは大人から子供までみんな楽しめるところ。音楽と映像も革命的ですごい。愛されているいろんなキャラクターもいる」とアピール。

伊藤さんも「とにかく本作品を大切な人、友達、親子でこのマンダロリアンとグローグーの2人の大活躍を劇場に観に行ってください。ワクワクする冒険を体験してください」と熱いメッセージを送り、会場一体となった「We Love グローグー！」の掛け声とともにイベントは華やかに幕を閉じました。

大人から子供まで誰もが理屈抜きで熱狂できる、父子を超えた固い絆の壮大な冒険活劇。

圧倒的な映像美と銀河一キュートなグローグーの活躍を、ぜひ大迫力の劇場のスクリーンで体感してみてくださいね☆

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