◇ナ・リーグ ドジャース−ダイヤモンドバックス（2026年6月3日 フェニックス）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が3日（日本時間4日）、敵地でのダイヤモンドバックス戦に「1番・投手兼DH」で先発出場。第5打席は空振り三振に倒れ、この試合初めて出塁できなかった。

7回、フリーランドの中前適時打で2点を加え、7−0としてなおも2死一、三塁で第5打席を迎えたが、相手3番手・ファートにからぶり三振に打ち取られ、出塁することはできなかった。

それでもベンチに戻ると、ロバーツ監督をはじめ、ナインらが続々とハイタッチ。投手としても降板となり、この日の投球成績は6回2安打無失点。規定投球回こそ達しなかったが、防御率は0・74となった。

打者としては初回の第1打席は二塁への内野安打を放って7試合連続安打をマーク。3回の第2打席は四球で出塁すると、次打者・パヘスの二塁打で三進すると、3番・フリーマンの適時打で生還した。

4回1死二塁の第3打席も四球を選んで出塁すると、6回1死一塁の第4打席は右前打を放ち、4試合連続マルチ安打をマークした。

この日の試合前、ロバーツ監督は「今日は投打両面で全力を出し切って、明日は休養日にできると考えている」と二刀流でフル回転してもらい、4日（同5日）は休養を与える方針を明かしている。