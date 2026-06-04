先月市内で起きた74歳の母親と52歳の娘が殺害された事件で指名手配されていた大山賢二容疑者が6月3日、たつの市内の川で遺体となって見つかった。被害者と容疑者の関係は？ 5月27日配信の「週刊文春 電子版」記事より一部を抜粋してお届けする。

【画像】指名手配されていた大山賢二容疑者

兵庫県たつの市で起きた母娘殺害事件。警察が指名手配をかけた男は、まさかの“隣人”だった。

「被害者も加害者も、どっちの家もちょっとややこしくてな。なんでこんな事になってしまったんやろか」

近隣住民がこう嘆く2つの家庭に何があったのか。

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5月19日の午前10時半頃。安否確認に訪れた警察官が、玄関付近や廊下で血を流して倒れている田中澄恵さん（74）と娘の千尋さん（52）を発見した。

社会部記者が解説する。

「千尋さんの知人が『最近連絡が取れない』と交番に相談したことで、2人の遺体が見つかりました。玄関に鍵はかかっておらず、2人とも首や上半身に複数の刺し傷や切り傷があった。司法解剖の結果、殺害されたのは、今月13日頃と見られています」



被害者の千尋さん（本人Facebookより）

もっとも、当初県警はこの事件を親子の“無理心中”と見ていたようだ。

「澄恵さんの身体には多数の傷がついていましたが、娘の千尋さんの方は比較的少なめ。しかも首元に“ためらい痕”のようにも見える傷があったため、一家心中の線で捜査を進めようとしていたのです」（同前）

ところが家の中をいくら探しても凶器が見つからず、21日になってようやく捜査本部が立ちあがった。

「しかも、県警は16日に高砂市の路上で寝ていた容疑者に職務質問をしていた。その際、『人を殺した』等と発言していたにも関わらず、具体性もなく話が嚙み合わなかったため、たつの市の現場付近まで送り届けていたのです」（同前）

殺害された田中さん母娘はどんな一家だったのか。

前出の近隣住民が語る。

「澄恵さんの旦那さんは、数年前に亡くなったんやけど、揖保(いぼ)川(がわ)の漁業協同組合の組合員やった。川でカニや鮎を獲ってきて、奥さんと娘が売り歩いてたわ。3人の娘がおって、殺された千尋さんは次女。長女と三女はずいぶん前に家から出ていったと聞いた」

澄恵さんは足が悪く、出掛けるときはいつも娘の千尋さんが車で送迎していた。

「千尋さんは、姫路や神戸のスーパー銭湯でマッサージ師をしていたけど、体を悪くして辞めてしまったそうです」（別の住民）

人から恨みを買うような親子ではなかったが、一つだけ“問題”があった。

《この続きは現在配信中の「週刊文春 電子版」および5月28日（木）発売の「週刊文春」で読むことができる》

（「週刊文春」編集部／週刊文春 2026年6月4日号）