1日、東京都は火葬場に係る検討会（第1回）の開催を発表し、3日には公営火葬場の新設や民営施設買収も視野に入れた報道がされた。

これは近年の高齢者社会に伴い死者数が増え始めていること、東京都内の火葬料金が高騰している問題などが背景にあるという。

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報道によると、現在全国で運営している火葬場の大部分は国や地方自治体が管理する公営となっているが、東京23区だけは事情が違っており、全部で9施設あるうちの2施設のみが公営、残りの7施設が民間事業者という状況となっている。

23区に公営の火葬場が少ない理由は、東京における火葬場の歴史が大きく関わっている。23区の民営7施設を運営する東京博善株式会社のホームページによると、1897年（明治30年）に東京で流行した伝染病のコレラの影響により死亡者はこれまでの土葬ではなく火葬が義務付けられた。

伝染病対策によって火葬が一般化されるに従い、江戸時代から存在した民間の火葬場4施設は1921年設立の東京博善株式会社に経営権が譲渡され、以降は都内の火葬場の多くは東京博善が経営することとなった。

その後、東京博善は火葬場の近代化を目指し、設備の無煙化および無臭化を実現。さらに大正期の関東大震災、昭和期の満州事変など有事の際には従業員の派遣や葬儀費用の無料奉仕などさまざまな対策を行った。この利用者目線に立ったサービスの提供は利益第一主義の民間企業ならではの大きなメリットと言えるだろう。

このように東京23区の火葬場は民間企業が中心に近代化させてきた100年以上の歴史があり、ある意味では「都が民間に業務を丸投げしていた」とも言える。

今回、議題に上がっているのは公営火葬場の新設および既存施設の増強だが、ネットでは「葬儀場は本来、行政が運営すべきこと」「対策が遅すぎる」「死は誰にでも訪れるものなのだから行政がちゃんとすべきだった」といった声がある。

報道によると、東京都は東京博善が運営する火葬場を公営化するための買収も検討しているという。令和時代は100年以上にわたる東京の火葬場事情が一変する時代になるかもしれない。