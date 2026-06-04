バッキバキの上半身の裏には凄まじい努力が！人気急上昇中の韓国俳優、徹底した食事管理を明かす

俳優ホ・ナムジュンが、ドラマ『素晴らしき新世界』でヒロインと敵対関係から始まる主人公チャ・セゲ役として注目を集めているなか、完璧な上半身の露出シーンのために炭水化物を断ったエピソードを公開した。

去る6月3日、YouTubeチャンネル「ユーチューブハ・ジヨン」に公開された「全世界が注目するラブコメ界の花、チャ・セゲことホ・ナムジュンがやってきた！！ホ・ナムジュンがなぜ我が家で料理を？？」という動画が公開された。

【写真】バッキバキ…ホ・ナムジュン、役作りの賜物

動画で、ホ・ナムジュンは「実は炭水化物を食べない」として、「撮影があるときは、できるだけ炭水化物を食べないようにしている」と明かしながらも、MCのハ・ジヨンのために自らペペロンチーノを準備した。

それとともに、「お肉などのメニューばかりだと少しあれかなと思って、パスタを作ることにした」と、メニューを選んだ理由を明かした。

彼は料理をしながら、肉類を中心とした食生活で体型管理をしていることを告白。彼は、「食事制限をしてはいたけれど、仕事をしながらやるのがあまりにも大変だった。そんなとき、チャン・スンジョ先輩が肉食を教えてくれた」と伝えた。

（写真提供＝OSEN）ホ・ナムジュン

続けて、「本当に肉だけを食べる。野菜もまったく食べない。でも僕は気に入っている」として、「撮影をしていると、本当に食べる時間がないじゃないか。食べられるものがとても限定的であるなか、肉を食べられるというのはありがたい」と満足感を示した。

ホ・ナムジュンは、「（これまで炭水化物を）3回ほど食べたけれど、そのうちの1回が今日だ」と話し、ここ数カ月間、炭水化物をほとんど口にしていないと語った。

（写真＝YouTubeチャンネル「ユーチューブハ・ジヨン」）ホ・ナムジュン

これに対し、MCのハ・ジヨンは「執拗なほどに徹底している」として、「これほど努力してこそ、上を脱ぐシーンも可能になる。誰にでもできることではない」と驚きを隠せなかった。