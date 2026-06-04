【セブン‐イレブン】韓国グルメフェア第2弾!二度焼きクリスピー生地の「クロッチ」や「チヂミパン」など新登場

セブン‐イレブンは、全国で開催中の「マシッソ!韓国イチ推しグルメ」の第2弾商品を、6月8日から順次発売する。

二度焼きのクリスピー生地の「クロッチ」2種のほか、「旨辛ソースで食べるもちもち食感チヂミパン」など、食感や満足感にこだわった全8品をラインアップする。

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◆韓国風旨辛ダレのサーモン

価格:298円(税込321.84円)

鮮度の良いサーモンの濃厚な背中の部位だけを使用したおつまみ。身が引き締まっており、さっぱりした味わいとしっかりとした食感が特徴。

◆やみつき香味ダレのとろっと韓国風味煮たまご

価格:328円(税込354.24円)

醤油にごま油、ねぎ油、オイスターソースを加えた、辛味のある香味ダレを、煮たまごにかけた。とろっとしたたまごと香味ダレがやみつきになる、セブン‐イレブン自慢の味わい。

◆旨辛ソースで食べるもちもち食感チヂミパン

価格:228円(税込246.24円)

お好み焼きパン専用のミックス粉に一部小麦粉を自家配合し、もっちりしたチヂミの食感を再現した。ニラをたっぷり使った生地の中に、旨辛ソースを絞り入れた、風味豊かな一品。

◆セブンプレミアム もちもち食感の海鮮チヂミ

価格:298円(税込321.84円)

もちもちとした生地に、ニラ、キャベツ、人参、海老、イカを混ぜ込んで焼いた。海鮮の旨味と食感が楽しめる。

◆セブンプレミアム 参鶏湯

価格:298円(税込321.84円)

鶏ガラをじっくり煮込んだ原料を使った、鶏の濃厚な旨味が特徴。独自の製法で、専門店の工程を踏襲し、本格的な味を追求した。

◆餅っと食感クロッチ 黒蜜きなこ

価格:198円(税込213.84円)

バターの塩味と、きなこシュガーの甘さ、黒蜜ソースのコクを組み合わせ、甘じょっぱく仕上げた。二度焼きによるクリスピーなクロワッサンと、もちフィリングの食感のコントラストが楽しめる。

◆餅っと食感クロッチ チョコ

価格:198円(税込213.84円)

濃厚なチョコクリームと、ほろ苦い甘さのココアシュガーの王道な組み合わせ。二度焼きによるクリスピーなクロワッサンと、もちフィリングの食感のコントラストが楽しめる。

◆お店で揚げた カムジャチーズボール(3個入)

価格:213円(税込230.04円)

ブラックペッパー配合の生地に、じゃがいもを練り込んだ、外はサクサク・中はもちもち食感のチーズボール。中にはマッシュポテトが入っており、じゃがいも本来のおいしさをさまざまな食感で楽しめる。

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