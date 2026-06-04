松屋、ココナッツミルク×トマトの新感覚カレー「ネオトマトごろごろチキンカレー」発売

牛めしチェーンの松屋は、6月9日(火)10時より、「ネオトマトごろごろチキンカレー」を全国の店舗(一部店舗を除く)で販売する。

ココナッツミルクのコクとトマトの酸味、エキゾチックなスパイスの香りを組み合わせたこれまでのカレーとは一味違う“ネオトマト”カレー。人気の「ごろごろチキン」シリーズの新作として、暑い季節に向けた新たな味わいを提案する。

〈ココナッツミルクとトマトが織りなす夏向けの新定番〉

「ネオトマトごろごろチキンカレー」は、ココナッツミルクの優しい風味とトマトの爽やかな酸味を合わせたカレーソースが特徴。豊かな香りのあとにスパイスのエキゾチックな余韻が広がる味わいに仕上げた。

ネオトマトごろごろチキンカレー

また、鉄板で焼き上げたジューシーなチキンを贅沢に使用し、食べ応えのある一皿となっている。従来のトマトカレーとは異なる味わいで、一足早く夏気分を楽しめる商品として展開する。

【カレギュウ、チーズ、ハンバーグなど、ラインアップをすべて画像で見る】

〈商品ラインアップ(価格は税込)〉

◆ネオトマトカレー 680円

◆ネオトマトごろごろチキンカレー 1,050円

◆ネオトマトカレギュウ 950円

◆ネオトマトチーズカレー 880円

◆ネオトマトハンバーグカレー 1,050円

〈販売概要〉

発売日:2026年6月9日(火)10時〜

販売店舗:全国の松屋(一部店舗を除く)

※テイクアウト可能。持ち帰りの場合、みそ汁は別途料金が必要。