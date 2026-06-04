アオシマ、「楽プラ スナップキット No.29 ダイハツ S500P ハイゼット トラック ジャンボ（4色）」が10月に発売
【楽プラ スナップキット No.29 ダイハツ S500P ハイゼット トラック ジャンボ（4色）】 10月 発売予定 価格：各2,420円
青島文化教材社は、プラモデル「楽プラ スナップキット No.29 ダイハツ S500P ハイゼット トラック ジャンボ（4色）」を10月に発売する。価格は各2,420円。6月11日12時より予約受付を開始する。
本商品はダイハツの軽トラック「ハイゼット トラック ジャンボ」を1/32スケールプラモデル化したもの。パーツ点数30点のお手軽モデルで、シリーズ初のローダウン、ノーマル、リフトアップの3段階車高の選択ができる。塗り分けの必要な部分はシールで再現することができる。
カラーはホワイト、ブライトシルバーメタリック、オフビートカーキメタリック、ブラックマイカメタリックの4色。
No.29-WE ダイハツ S500P ハイゼット トラック ジャンボ （ホワイト）
No.29-BS ダイハツ S500P ハイゼット トラック ジャンボ （ブライトシルバーメタリック）
No.29-OK ダイハツ S500P ハイゼット トラック ジャンボ （オフビートカーキメタリック）
No.29-BM ダイハツ S500P ハイゼット トラック ジャンボ （ブラックマイカメタリック）
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