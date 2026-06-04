環境省によると、2025年度の全国のクマによる被害者数は、過去最大を上回ったそうです。そんな中で「野生のクマに3000回以上遭遇し、9回襲われたことがある」という日本ツキノワグマ研究所所長の米田一彦さんは「クマの知られざる素顔に触れてもらいたい」と語ります。そこで今回は米田さんの著書『家に帰ったらクマがいた』より一部を抜粋し、米田さんが見た「クマのありのままでほんとうの姿」をお届けします。

【写真】木の裏の窪地で眠るクマ

* * * * * * *

越冬しない海辺のクマ

１９９３年、広島・島根両県ではミズナラが豊作だった。そのため栄養状態が良く、冬眠の穴入りが遅れるクマがいた。１９９４年２月18日、追跡している西中国地方のクマたちの越冬状況を探るためにセスナ機で島根県の海岸部を飛んだ。浜田市周辺の町村には雪がなく、海まで４キロメートルほどの山林で１頭のクマの信号を捉えた。

若いメスグマからの電波は強弱があり、眼下の樹林帯の中を歩いているようで、翌日に車で追った。よれよれに曲がったヤブツバキ、緑の葉を付けた潅木、細い笹が密生した森を行くと、そのクマが茂みに隠れたところだった。

腐って、ぎざぎざになった大木の切り株の中に、このクマの寝床があった。

歯で咬み切って揃えたチュウゴクザサを敷き、色鮮やかな緑色のヒノキの葉が２枚、床面に敷かれていた。冬枯れした風景に鮮明な緑だけれど、なぜこれらを運んだのだろう。どうも数夜を過ごすために宿のようだ。真冬なのに寝たり起きたり、歩いたり。

これでは完全に越冬したとは言えないだろう。

広島県のクマ生息地から流れ出る太田川は河口部にデルタ（三角州）を形成する。この川は高低差が少なく、奥地の「安芸太田町加計で最高気温」が有名だ。

隣の旧戸河内町役場の山手では多数のクマが越冬した。越冬した場所はそのクマの故郷で、冬、春、夏を過ごす。秋にドングリ類が凶作だと他の場所に移動するが、豊作だとそこにとどまる。

役場周辺に「集落依存型」のクマが多くいたことを意味し、似たことが西中国各地で起こっていた。山間地では役場周辺が駆除地帯でもある。温暖化と母グマの駆除。これが現在の東北でのクマ問題をつくり出していそうだ。

気温が高い所や海辺に近い所では、クマが越冬に入る時期が遅くなる。

このことは東北の太平洋側でも同じだということだ。

すやすや昼寝

１９９６年６月11日昼過ぎ、広島県北部で観察し続けていた若いメスグマはこの日、コナラの根曲がりの上に腹這いになり、両手足を伸ばして眠っていた。

私は小川を渡って７メートル手前に立ち、コンパクトカメラで連写した。



『家に帰ったらクマがいた』（著：米田一彦／PHP研究所）

クマの背中には、根株に張りついていた苔類がびっしりとついている。クマは眠りから覚めると、今度は根曲がりの上に仰向けに寝て、ゆったりと背中、腹、首、頬を掌で撫で回した。時々、爪を剥き出しにして肌を掻くときもある。両前足の動きが大きくなり、空を掻くようになり、クマの踊りが始まった。

手首をくねくねとひねり、後ろ足首もゆるゆると揺らし、体もＳ字にくねらした。そんな踊りを20分も演じてくれた。

クマは昼寝をする。思っていたとおりだ。

伏目がちに来る

別の観察場所では濃すぎる接触があった。

１９９８年10月５日、私は倒木に背をもたれかけて本を読みながら、１００メートル先の谷底を見下ろしてクマが通るのを待っていた。こちらの斜面には、大昔にワサビづくりの人たちが歩いた山道がいまはケモノ道になって水平な筋になっている。

目の前にそびえるミズナラの巨木は太い脇枝と主幹の樹皮だけが生きている。気まぐれのようにドングリを落とすことがあって空洞になった太枝に当たると、こーんとギターの響鳴胴を打ったような軽快な音を響かせる。

音楽が眠気を誘い、目を細めていると40センチメートルもあるシーボルトミミズがヘビのような勢いで脇をくねってきた。私が驚いて顔を上げると、歩道の端にクマがうつむきながら歩いて来る。

長いミミズがクマの到来を告げた。

５メートルの距離まで来ても、クマはこちらに気がついていない。黒い塊は、もりもりと私の視野に広がった。大声を出してクマを驚かしては攻撃を誘発しそうだった。

距離と時間が異常に濃くて次の動作を決めかねた。私は体を動かさず、優しく「ほいっ」と声だけをくれてやったら、クマはすとんと右回りに反転し、いま来た方向にばっさばっさと笹薮を叩きつけながら走り去った。

汗で濡れた手は河合雅雄の『少年動物誌』のページを押さえていた。

【森と墓場の虫】激しい葉音を立てて、足元からイナゴが飛び立った。

大グマほど完全に眠り込んでいる

クマには何事もなく退散していただくのがよい。のんびり近づいて来ての５メートルでは「優しく声をくれてやる」ことにしている。

別の場所では、２メートルの距離で会った。イナゴではなくクマだったのが怖いところだ。このときはクマを踏んだも同然だった。尾根から５メートルほどブナ林の中を下ったら爪先、２メートルから黒い塊が地面で破裂したように１メートルも盛り上がり「しぇっ、しぇっ」とほえながら逃げていった。

クマが気づいてくれなかったら、私はクマの脇に立ったことだろう。驚いたクマは沢の底から向こうの斜面を駆け上がって止まり「やれんやつだ、こんな山奥に入るなんて」と言いたそうに私を見た。

冷や汗がじとじとににじんだ額を手の甲で拭いた。クマがいた場所は、ブナの根元の斜面側が窪地になっていて枯れ葉が堆積し、大きな鳥の巣状になっていた。

この近さでは対処法がなく、クマの寛大さに感謝した。それにしてもクマに慌てた私と、私に驚いたクマとで対等に渡り合えたようだ。

私は入山しているときにはいつも足音を殺して自然の音を聞いているので、クマと出くわすと間近のことがあり、クマの聴覚と視覚はどうなっているのか疑問をもつことがある。大グマほど完全に眠り込んでいるのだ。

※本稿は、『家に帰ったらクマがいた』（PHP研究所）の一部を再編集したものです。