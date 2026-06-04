『辛ラーメン トゥーンバ』コストコで“爆買い”ケース販売へ 全国5店舗で販売・試食会
農心ジャパンは、会員制スーパーマーケットチェーン「コストコ」で、『辛ラーメン トゥーンバ』のロードショー（販売・試食会）を開催する。あわせて、“爆買い”できるようなケースやセットなどが登場する。
【画像】大容量…『辛ラーメン トゥーンバ』4袋入×2セットのイメージ
「辛ラーメン」シリーズの『辛ラーメン トゥーンバ』は、“うまからっ！”なアクセントが効いた濃厚でクリーミーなソースに、もちもちとした食感の麺が絡む新感覚の即席麺。「トゥーンバ」とは、2016年頃に韓国で流行した、エビとマッシュルームを使用したピリ辛なクリームパスタのこと。このトゥーンバ風に辛ラーメンを仕立てたアレンジメニューが消費者の間で人気になったことを受け、正式に製品化。2024年9月に韓国で発売後、わずか4ヶ月間で2500万個を販売した（韓国国内での袋麺・カップ合計販売数量）。
日本では2025年2月に袋麺タイプ、4月にカップタイプを発売。従来の「辛ラーメン」とは少し異なる、クリーミーでややマイルドな旨辛さは日本の消費者にも熱烈に支持され、新製品としては異例の年間売上10億円（日本国内での袋麺・カップ合計売上額）を突破している。
コストコでの『辛ラーメン トゥーンバ』ロードショーは、6月8日から7月12日にかけて、全国5つのコストコ倉庫店で実施。コストコ会員に向けて、期間限定の貴重な販売・試食会となる。「カップ麺×6食」のケース販売や、「袋麺×4食入×2セット」の大ボリューム商品も登場する。
■『辛ラーメン トゥーンバ』コストコロードショー開催日程
・金沢シーサイド倉庫店（神奈川県横浜市）：2026年6月8日（月）〜6月14日（日）
・新三郷倉庫店（埼玉県三郷市）：2026年6月15日（月）〜6月21日（日）
・守山倉庫店（愛知県名古屋市）：2026年6月22日（月）〜6月28日（日）
・門真倉庫店（大阪府門真市）：2026年6月29日（月）〜7月5日（日）
・和泉倉庫店（大阪府和泉市）：2026年7月6日（月）〜7月12日（日）
製品名：辛ラーメン トゥーンバ カップ
・内容量：113グラム（麺85グラム）×6食
・辛さ：2.0（※）
製品名：辛ラーメン トゥーンバ 袋麺
・内容量：137グラム（麺106グラム）×4食入×2セット
・辛さ：2.0（※）
※農心自社製品基準による独自辛さ指数（参考：通常の辛ラーメンは辛さ2.5）
【画像】大容量…『辛ラーメン トゥーンバ』4袋入×2セットのイメージ
「辛ラーメン」シリーズの『辛ラーメン トゥーンバ』は、“うまからっ！”なアクセントが効いた濃厚でクリーミーなソースに、もちもちとした食感の麺が絡む新感覚の即席麺。「トゥーンバ」とは、2016年頃に韓国で流行した、エビとマッシュルームを使用したピリ辛なクリームパスタのこと。このトゥーンバ風に辛ラーメンを仕立てたアレンジメニューが消費者の間で人気になったことを受け、正式に製品化。2024年9月に韓国で発売後、わずか4ヶ月間で2500万個を販売した（韓国国内での袋麺・カップ合計販売数量）。
コストコでの『辛ラーメン トゥーンバ』ロードショーは、6月8日から7月12日にかけて、全国5つのコストコ倉庫店で実施。コストコ会員に向けて、期間限定の貴重な販売・試食会となる。「カップ麺×6食」のケース販売や、「袋麺×4食入×2セット」の大ボリューム商品も登場する。
■『辛ラーメン トゥーンバ』コストコロードショー開催日程
・金沢シーサイド倉庫店（神奈川県横浜市）：2026年6月8日（月）〜6月14日（日）
・新三郷倉庫店（埼玉県三郷市）：2026年6月15日（月）〜6月21日（日）
・守山倉庫店（愛知県名古屋市）：2026年6月22日（月）〜6月28日（日）
・門真倉庫店（大阪府門真市）：2026年6月29日（月）〜7月5日（日）
・和泉倉庫店（大阪府和泉市）：2026年7月6日（月）〜7月12日（日）
製品名：辛ラーメン トゥーンバ カップ
・内容量：113グラム（麺85グラム）×6食
・辛さ：2.0（※）
製品名：辛ラーメン トゥーンバ 袋麺
・内容量：137グラム（麺106グラム）×4食入×2セット
・辛さ：2.0（※）
※農心自社製品基準による独自辛さ指数（参考：通常の辛ラーメンは辛さ2.5）