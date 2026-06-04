6月は、LGBTQ＋の権利を啓発する活動・イベントが世界各地で実施される「プライド月間」です。認定NPO法人ReBitが行った「LGBTQ子ども・若者調査2025」によると、中高生の約9割が「学校で困難やハラスメントを経験した」と回答したそう。そのような中、出生時の性に違和感を抱く「性別違和」の状態にある子を持つ小児科医の松永正訓さんは「現在も光（仮名）は多くの生きづらさを抱えている。でもその中で自分にしかできないことを見つけ、生きるための基盤を作ろうとしている」と語ります。そこで今回は松永さんの著書『性別違和に生まれて-父と子で綴った23年』より一部を抜粋してお届けします。

【書影】わが子が性別違和を訴えた。松永正訓『性別違和に生まれて-父と子で綴った23年』

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修学旅行に行きたくない

中学３年生になり、クラス替えになった。新しい級友に馴染み始めてすぐに修学旅行の話題が持ち上がった。今度は九州へ３泊４日の日程である。この頃の私たちの子どもである光は、学校が緊張する場所に変わってきていた。落ち着けるのは美術部の部室と保健室だけになっており、教室に入ると緊張を強いられていた。修学旅行もはっきりと行きたくないと言うようになった。

私は光の気持ちを確かめた。

「どうする、修学旅行。行きたくない？」

「男子部屋で寝るのが、どうしてもイヤで……」

「父さんは、できれば修学旅行に行ってほしいな。いい思い出になるから。教職員の大人たちと一緒に寝るのはどう？」

「それもムリ。ちょっと考えられない」

「じゃあ、個室を用意してもらう？ 一人で寝るのはどうかな？」

「怖いよ。一人は怖い」

「……」

私が話の接ぎ穂を失うと、光は別のことを持ち出した。

「今、学校で月曜日と木曜日に修学旅行のための学習の時間があるんだよ。ボク、それがイヤなんだ。修学旅行に行かないのに、みんなと勉強するってなんだか友だちを騙しているような気持ちになる。月曜日と木曜日、学校に行きたくないよ」

「分かった。修学旅行はやめよう。その学習時間は図書館で自習とかできるように、先生に頼んでみるよ」

「そうして」

「光……、別のクラスの子で性別違和を公表した子がいるんでしょ？ その子はのびのび学校生活を過ごしていると母さんから聞いたよ。光はムリしているんじゃないかな。みんなにカミングアウトした方が楽なんじゃないかな？」

「怖いよ。クラス替えしたばかりだし、どう思われるか分からない。今のまま静かにしている方がいいよ」

私はうなずかざるを得なかった。担任の先生に手紙を書き、光の修学旅行参加は断念した。

精神的に行き詰まっていた

学校での光の居場所はますます美術部の部室と保健室になっていった。新しい級友とも新たな人間関係を結ぶことはできず、自分から孤立を選び、また周囲からも積極的に関わってくる生徒はほとんどいない状態になっていった。

夏休みが終わり、秋になった。学校には毎日登校し、授業はきちんと受けたので成績が落ちることはなかった。

しかし時間を経るごとに光は自分の居場所をますます小さくしていた。朝、学校に行っても教室に入るのがイヤだった。イヤというのは、授業がイヤとか登校を拒否するという意味ではなく、クラスメートと顔を合わせても何をどう話したらいいか分からず、みんなと会うことがイヤだということだ。

そのため、学校に着くと、始業ベルが鳴る直前まで敷地の周囲をぐるぐると歩いて過ごした。光は、精神的に完全に行き詰まっていた。

これって貧血？

２０１７年の秋、その日は光の15歳の誕生日だった。学校に向かうバスの中で気分が悪くなった。たまらず、バス停を一個手前で降りる。フラフラしてうまく歩けない。心臓がバクバクいっている。これって貧血？ 目の前に某私立大学があった。光は大学の構内に入り、守衛に助けを求めた。

「君、大丈夫か!? 顔色が真っ青だぞ」



（写真提供：Photo AC）

「……歩けません。息が、息が苦しいです」

「取り敢えず、助けてもらおう」

守衛は光を連れて大学の校舎の中に入り、職員に声をかけた。光は大学の保健室のベッドに寝かされた。しばらく休むと光の顔色は元に戻り始めた。大学から、光の中学校に電話連絡が行き、光はどうにか歩いて中学校の保健室に移った。

中学校からは、妻に電話がかかってきた。妻は取る物も取り敢えず、学校へ急いだ。１時間後、妻が保健室に到着したときは、光はいつもの光に戻っていた。「怖かったよ」と光は妻を見て泣いた。

その日の夜、私は朝に起きた一件を聞いた。

「大丈夫か、光」

「今は大丈夫」

私は眼瞼結膜を見て、脈を取り、血圧を測った。どこにも異常はなかった。おそらく貧血を起こしたのだろう。でも、話を聞くと、貧血にしては症状が重いような気もした。

パニック

「明日、学校、どうする？ 行ける？」と尋ねると、光は「大丈夫」と小声で言う。翌日、いつものように最寄り駅まで妻が車で送り、光は電車に乗って学校に向かった。そして２週間が経った。私が仕事から戻ると光が居間で泣いていた。ソファに座った光に妻が寄り添っていた。

「もうムリ。学校、行けない」

「どうした？ しんどいか？」

「電車に乗ると胸がドキドキする。息が苦しくなって、喉が詰まったような感じになる」

「……ほかには？」

「吐きそうになる。体が熱くなって汗がいっぱい出る。めまいもするし、フラフラして立っているのがムリ」

「そんなにか」

「なんかね、現実なのかどうか分からなくなる。何が何だか分からない。すごく怖いよ」

「……」

そのとき、妻が口を開いた。

「パニック障害じゃないかしら？」

「パニック障害？ なるほど、そうかもしれない。どうすればいいかな。父さん、ちょっと考えるから明日から学校は休みなさい」

「ごめんなさい」

そう言って光は大きな声で泣いた。妻が光を抱きしめていた。

※本稿は、『性別違和に生まれて-父と子で綴った23年』（中央公論新社）の一部を再編集したものです。