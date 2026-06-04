厚生労働省が2025年7月に発表した『令和6年簡易生命表』によると、2024年の平均寿命は女性87.13年、男性81.09年となり、国際比較では、女性は40年連続で世界1位を維持し、男性は6位となったそうです。そんな中で、東京大学名誉教授である血液学者の北村俊雄さんは「100歳を超えても、元気で楽しく健康に生きられる――。近未来の医療でかつてない長寿社会が実現します」と語ります。そこで今回は、北村さんの著書『東大名誉教授が教える 死なない生き方 科学でひもとくアンチエイジングと健康寿命』より一部を抜粋し、「『健康寿命100歳』を手に入れるための対策」をお届けします。

【イラスト】若さを保つにはしっかり歩くことから。下肢の筋力を維持する「ハーフスクワット」のやり方

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筋肉量低下を防ぐための簡単な体操

高齢になると、どうしても筋肉量が減少する。しっかり歩くことは若さを保つことにつながるが、筋力が落ちると歩くのが大変になる。そして歩かないと筋肉量が低下するという、負のスパイラルに落ちこんでいく。歩かなくなると外出が減り、社会とのつながりも薄くなるというマイナス面もあり、認知症など老化に悪い影響を与える。

それでは筋肉（筋力）を保つためにはどうすればよいのか。

下肢の筋肉をつけるためには、スクワットが有効だ。下肢の筋力がつけば、歩行にも良い影響が出る。ゴルフやテニスなどのスポーツを楽しみたい人にも、プラスになる。ゴルフなどは、上肢の筋肉や背筋が大事だと思われがちだが、じつは下半身がしっかりしていないと、上半身だけではうまくいかない。

気をつけることは、スクワットを低い位置まですると、膝に負担がかかるうえに転倒の危険もあるので、椅子に座る直前くらいまでで止めるのがよい（図）。背後に椅子を置いて行うと、転んで怪我をすることもないので、安心だ。

特に膝に問題がある人には、このハーフスクワットをお勧めする。ただし、それでも膝が痛む場合は無理をせず、膝の周りの筋肉を鍛える運動から始めてみよう。

「サルコペニア」と「フレイル」の違いは？

高齢者で筋力が落ちている状態は、サルコペニアやフレイルと呼ばれる。サルコペニアとフレイルという言葉は、同じような意味で使用されることもあるが、定義上は明らかな差がある。

サルコペニアが、単なる筋力低下を指すのに対して、フレイルは筋力低下に加えて認知や心理的な問題があり、社会との交流の減少がある状態を指す。ただ、フレイルの語源が英語のfrailty（脆さ、か弱さ）なので、サルコペニアと混同して使用されるのも仕方がない。



『東大名誉教授が教える 死なない生き方 科学でひもとくアンチエイジングと健康寿命』（著：北村俊雄／日経BP 日本経済新聞出版）

コロナ禍で、高齢者が感染を避けるために外に出ていかなくなったことは、フレイルの状態にある人を増やすことになった。

部屋に閉じこもっていると、筋力が落ちるだけでなく、社会との交流が希薄になる。筋力が低下すると、部屋の中でも外でも転びやすくなり、時には骨折や大きな怪我につながってしまう。筋力低下や骨折は、高齢者がますます外出しなくなる原因となる。

外出しないと、太陽の光を浴びる機会が少なくなるため、ビタミンＤが不足する。ビタミンＤの不足は、骨粗鬆症だけでなく筋肉量の減少にもつながる。

このような状況下で外出しなくなり、社会との交流が希薄になると、物忘れが多くなり、認知症発症のリスクも高まると言われている。これらのことを避けるためにも、筋力を保ち、外に出て、社会とのつながりを保つことは大事だ。

一度フレイルの状態になっても元に戻すことができるのが、フレイルの特徴なので、諦めず運動して回復をめざそう。そうは言っても転んだりすると危ないので、部屋の中で、万が一転んでも怪我をしない場所で運動などを行うことが重要だ。

サルコペニアは肝硬変や心筋梗塞の予後も悪化させる

サルコペニアがあると、一見関係なさそうな病気の予後も悪くなる（図）。



＜『東大名誉教授が教える 死なない生き方 科学でひもとくアンチエイジングと健康寿命』より＞

たとえば肝硬変があると、肝臓で蛋白質を作る能力が低下し、低栄養状態に陥りやすいが、運動療法や食事療法で筋肉量を増やすと、明らかに生命予後が改善する。

主な原因は分からないが、栄養状態が良くなって全身状態が改善し、筋力がつくことによって転倒による骨折や怪我が少なくなるなど、複合要因が関与しているのだろう。

一方、以前は心筋梗塞を起こした人に対しては、運動療法は禁忌と考えられていたが、現在では毎日30分程度の適度な運動を行うことによって、血液の循環が改善し、動脈硬化に対しても良い効果があることが知られている（図）。



＜『東大名誉教授が教える 死なない生き方 科学でひもとくアンチエイジングと健康寿命』より＞

心筋梗塞後の患者に対する運動療法

心筋梗塞後の患者に対する運動療法は、１９９２年に保険適応となった。１９９９年の論文では、心筋梗塞後に運動療法を行うと、生命予後が延長することが明確に示された。

２０２５年末のCancer Cell誌に興味深いコメントが掲載された。それによると、運動療法が癌に対しても効果があることが分かってきたが、今後、どの癌にどういうメカニズムで効くのかを明らかにすることを提案している。

適度の運動はよいが、負荷をかけすぎると逆効果となる。また、心筋梗塞などのトラブルは、運動中だけでなく、運動後にも起こりうることも注意が必要だ。

運動後のクールダウンは、しっかり実施することに留意してほしい。繰り返しになるが、無理をしないで、運動後に簡単なストレッチをするなど、徐々に運動量を落としていくのがよい。

※本稿は、『東大名誉教授が教える 死なない生き方 科学でひもとくアンチエイジングと健康寿命』（日経BP 日本経済新聞出版）の一部を再編集したものです。