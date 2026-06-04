【ワシントン＝栗山紘尚、カイロ＝村上愛衣】米国務省は３日、イスラエルとレバノンが停戦の実施で合意したと発表した。

レバノン南部から親イラン勢力ヒズボラが撤退し、攻撃を完全に停止することが条件となる。ただ、イスラエルとヒズボラの衝突は継続しており、停戦の実効性を確保できるかは見通せない。

米国務省によると、イスラエルとレバノンは２〜３日、米国の仲介の下で高官協議を行い、和平実現のために直接交渉を継続することで一致した。米軍がレバノン軍の能力強化を後押しする方針も示された。

米国とイランの戦闘終結に向けた協議では、イランがイスラエルとヒズボラの戦闘停止も条件に含まれると主張しており、両者の戦闘激化が交渉の停滞を招いていた。停戦が順守され、米イラン協議の進展につなげられるかが焦点となる。

米国のトランプ大統領は３日、ホワイトハウスで記者団に、対イラン交渉は「非常にうまくいっている」と述べ、早期妥結を目指す考えを重ねて示した。

ただ、イスラエルとレバノンが４月中旬に停戦で合意して以降も、イスラエルとヒズボラの攻撃の応酬が続いている。レバノン国営通信によると、３月上旬以降、イスラエルの攻撃で３０００人以上が死亡した。

イランのアッバス・アラグチ外相は３日に放送されたレバノンのテレビ局のインタビューで、イスラエルがレバノンの首都ベイルートを攻撃した場合に、「イスラエルを攻撃する準備は整っている」と警告した。