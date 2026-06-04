２日に放送されたフジテレビ系ドラマ「夫婦別姓刑事」では、天才子役として活躍した俳優がセーラー服姿で成長した姿を披露した。

この日の「夫婦別姓刑事」では、明日香（橋本愛）と児童養護施設時代に一緒に施設で暮らした桜子（大後寿々花）が殺人事件の容疑者として警察から追われることに。

明日香は夫の四方田（佐藤二朗）に、決して恵まれてはいなかった児童養護施設時代のことを聞かせる。明日香たちが暮らしていた施設とは別の施設で暮らしていた人物が近所で万引を繰り返していたことから、明日香たちの施設にも嫌がらせが始まる。

そのことにより、桜子は非行に走るようになる。明日香は桜子と距離を取るようになり、その後離れ離れに。だが１年ほど前に偶然桜子と街で出会い、現在は運送会社の事務として真面目に働いていることを知り、安心していたのだが…。

この明日香の中学、高校時代を演じたのが村山輝星。天才子役として活躍し、ドラマはもちろん、バラエティや、ａｕのＣＭなどにも出演。元気いっぱいの女の子…というイメージが強かったが、そんな村山ももう１６歳。ネットでも気付いた人も多く「明日香ちゃんの学生時代、村山輝星ちゃんだ、大きくなったなー」「学生時代演じているの、村山輝星ちゃんか」「輝星ちゃん、大きくなった」「セーラー服がお似合いでした」「大人っぽくなってる」などの声が上がっていた。