2026年6月4日（木）読売テレビ・日本テレビ系で放送の『秘密のケンミンSHOW 極』は、他県と違い《ド派手な》宴会料理だという、高知県のそうめんを徹底調査。

【写真】スタジオの試食会に登場した「ド派手な」そうめんのお味は…？



『土佐のそうめんはまっこと豪華ぜよ!? 高知県民の真実』と題して今回紹介するのは、高知県の「そうめん」事情。

爽やかなのどごしを楽しみたい夏の麺グルメ「そうめん」が、高知県ではド派手な宴会料理になっているという。

高知県の「目で楽しむ、食べて楽しむ」宴会に出す大皿料理＜皿鉢料理＞だという、高知県のそうめん。仕出し屋さんに出前を頼むほどのごちそうだという、高知スタイルのそうめんとは――？

スタジオの試食会にも、ド派手な高知スタイルのそうめんが登場！ゲストたちも宴会気分で盛り上がる。



初登場の福島出身、「＝LOVE」の諸橋沙夏（写真提供：読売テレビ）

ケンミンカルチャーを支える、その県にしか存在しないアルバイトに密着する『ヒミツのアルバイト 極』のコーナー。今回は群馬県・草津温泉の湯もみショー専用施設に潜入！

唄いながら長い板でお湯をかき混ぜる草津温泉の象徴「湯もみ娘さん」の仕事ぶりを紹介する。

「スプラッシュの利恵」「草津のホイットニー・ヒューストン恵美」が繰り出す、達人級の湯もみワザとは!?



ちゃんぴおんずの長崎出身・日本一おもしろい大崎と鹿児島出身・大ちゃん（写真提供：読売テレビ）

『ヒミツの習慣 極』のコーナーで注目したのは、長崎の端午の節句。5月5日の端午の節句と言えば、東日本では柏餅を、西日本では柏餅とちまきを食べるのが定番。しかし、長崎では事情がちょっと違うようで――!?

初節句のお祝い返しに贈るという、「長崎では有名」「グロテスクでしょ？」と県民たちが言う《謎の生菓子》とは――。