国士舘大学大学院客員教授・八幡和郎先生は、「近代日本において、全国のどこで生まれても地元の各都道府県に名門高校があり、良質な高校教育を受けることができることは国力の源泉となってきた」と語っています。当連載では、そんな八幡先生の著書『日本の名門高校 - あの伝統校から注目の新勢力まで -』から一部を抜粋し、全国の名門高校をご紹介していきます。今回取り上げるのは「大阪教育大学附属高校」です。

【書影】歴史・伝統・校風、有名な卒業生まで徹底網羅。八幡和郎『日本の名門高校 - あの伝統校から注目の新勢力まで -』

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大阪教育大学附属高校 国立／共学／大阪府大阪市天王寺区（天王寺校）

山中伸弥博士の母校で天王寺、池田、平野の３校がある

旧学芸学部から教育学部に改称した大学の場合、そもそも小中学校の教師育成が主眼であった。したがって附属高校は必要ないのだが、父兄からの要望もあって、東京と大阪、そして京都にだけ設けられた。しかし、京都教育大学附属高校の設立のときに無理な寄付集めがされたということもあって、それ以降は文部省が設立を認めなかった。

大阪では、昭和31年（１９５６）に大阪学芸大学に附属高等学校天王寺校舎が設置された。そして、昭和42年（１９６７）に大学名の変更に伴い、大阪教育大学教育学部附属高等学校天王寺校舎となり、平成16年（２００４）に国立大学法人化に伴い、校名を大阪教育大学附属高等学校天王寺校舎とした。同じ大阪教育大学附属の高等学校に、池田校舎（池田市）と平野校舎（大阪市）があるが、池田校舎は天王寺校舎と同時の開設、平野校舎はそれより遅れて昭和47年（１９７２）の開設である。

これら３校は、現在でも附属高等学校の分校と位置づけられている。各校舎での最高責任者は「附属＊＊高等学校長」ではなく「附属高等学校＊＊校舎主任」（校長代行）であり、大阪教育大学の教授である大阪教育大学附属高等学校長の下にある。

天王寺校舎では、「強固な意志をもち、頑健な心身を育て、自主的・積極的な実践力を身につける」などを教育目標に掲げ、のびのびとした校風で知られる。学校内で行われる試験には、原則的に試験監督がつかないことも有名だ。

池田校舎や平野校舎も校風には共通したところが多いが、池田校舎では、国際枠（帰国生徒・外国人生徒8名以内）の募集をするなど、国際人の育成にとくに力を入れている。平野校舎は、さまざまな行事を教育の一環として重視している。

天王寺校舎は、ＪＲ大阪環状線寺田駅から至近、池田校舎は阪急池田駅から１.５キロである。平野校舎は大阪メトロ谷町線の平野駅至近。

各校舎の卒業生

２０２６年度の京都大学合格者は、池田７名、天王寺７名、平野は本年はゼロだった。

卒業生では、天王寺校舎には世耕弘成（衆議院議員）、上西小百合（元衆議院議員）、山中伸弥（ノーベル生理学・医学賞受賞者）、吉田昌郎（福島第一原子力発電所所長）、辰巳琢郎（俳優）などがいる。

池田校舎は岡田克也（元副総理）、西川りゅうじん（マーケティングコンサルタント）、丸川珠代（衆議院議員）、鳥井信宏（サントリーホールディングス社長）。

平野校舎は、藤井聡（京都大学大学院教授）、波多野聖（小説家）らが卒業生。

※本稿は、『日本の名門高校 - あの伝統校から注目の新勢力まで -』（ワニブックス）の一部を再編集したものです。