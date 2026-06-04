アーティストのMIYAVIさんは6月3日、自身のInstagramを更新。ベスト・ファーザー賞を受賞したことを報告し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：MIYAVIさん公式Instagramより）

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アーティストのMIYAVIさんは6月3日、自身のInstagramを更新。ベスト・ファーザー賞を受賞したことを報告しました。

【写真】MIYAVI、ベスト・ファーザー賞を受賞

「本当に遅すぎるくらいです！」

MIYAVIさんは「まさかの」と書き出し、ベスト・ファーザー賞受賞を報告。「正直、自分がもらっていいものか、と一度は辞退させていただきましたが、今年は色々とお世話になっている方々との縁もあり、受賞させていただく運びとなりました」と、心境を明かしています。

また、子育てや父親としての思いや妻への大きな感謝。さらに「自分の父と母にも感謝」と、投稿に載せた4枚目の写真では両親とのスリーショットも。心温まる内容となっています。

ファンからは、「おめでとうございます！」「MIYAVIさんを知る人間全てが納得の受賞！」「本当に遅すぎるくらいです！」「謙虚なところも、パートナーであるメルさんに敬意を持つところも素敵です」「それとお父さん似ていますね」「子育てからも逃げずに闘うサムライギターリストが大好き」「素晴らしい」「日本の誇りですね」と、絶賛の声が集まりました。

近況伝わる写真や動画を披露

自身のInstagramでプライベートや仕事のオフショットなどをたびたび公開しているMIYAVIさん。2日の投稿では「こんにちは、6月がやってきました　あなたはどこにいますか？」と英語でつづり、近況を伝える写真や動画を披露しました。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
(文:中村 凪)